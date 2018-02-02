iOS Uygulamaları, 2018'de Mac'e Gelebilir!

iOS uygulamalarının macOS'a geleceği dedikoduları, yeni bir dedikodu tarafından "doğrulandı"; üstelik tarihiyle birlikte...

iOS Uygulamaları, 2018'de Mac'e Gelebilir!

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