iOS Uygulamaları, 2018'de Mac'e Gelebilir!
iOS uygulamalarının macOS'a geleceği dedikoduları, yeni bir dedikodu tarafından "doğrulandı"; üstelik tarihiyle birlikte...
Apple'ın bu seneki iOS güncellemesinde yeni işlevler yerine sorunları onarmaya yöneleceğini biliyoruz. Ancak firma iOS uygulamalarını bu sene Mac'lere getirme çalışmalarını durdurmuş değil.
İlk olarak Bloomberg'in geçen seneki bir raporuyla ortaya çıkan bilgiye göre iOS yazılımları, Apple bilgisayarlarda çalışacaktı. Şimdi ise Axios ile konuşan, ismi açıklanmayan kaynaklar bunu doğruladı.
Rapora göre Apple'ın macOS için 2018'de yapacağı geliştirmeler arasında güvenlik iyileştirmeleri, uyanma ve kilit açma sürelerini azaltmak da var. Tüm bu yenilikler, macOS'un 2018'de alacağı güncellemenin önemli olacağını gösteriyor.
iOS uygulamalarının Mac'te çalışması halinde Apple, Microsoft ve Google'ı yakalamaya yönelik ciddi bir adım atmış olacak. Apple'ın bugüne dek uygulamalarını iki işletim sistemi arasında ayırdığını biliyoruz. Microsoft, Windows 10 uygulamalarını en başından beri PC'ler, tabletler ve telefonlarda çalıştırmaya izin verirken Google, Play Store ve Android uygulamalarını geçen senenin başlarında Chromebook'lara taşımıştı.
Bu taktiğin Apple'ın faydasına mı yoksa zararına mı olacağı, dokunmatik ekranı olmayan Mac'lerde tam olarak nasıl çalışacağı gibi soruların cevabı ise şimdilik yok. Cevapları muhtemelen WWDC 2018'den önce almayacağız.
Zeynel A. Öztürk
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