iPhone 11R'den Kafa Karıştıran Hız Testi Sızdı
iPhone 11R'den sızan hız testi puanları, iPhone XR'den çok daha iyisini bekleyenler için hayal kırıklığı anlamına geliyor!
iPhone 11 serisinin altında olması beklenen iPhone 11R'den bir hız testi raporu, internette ortaya çıktı.
Geekbench 4 raporunda "iPhone 12,1" adıyla görünen cihaz, iOS 13 ile çalışıyor ve 4GB RAM'e, 2,66GHz altı çekirdekli işlemciye sahip. Cihazın RAM miktarının iPhone XR'den 1GB daha fazla olması dikkat çekiyor.
Puanlara bakıldığında cihazın tek çekirdekli testte 5.415 puan, çoklu çekirdekte 11.294 puan elde ettiği gözleniyor. iPhone XR'nin aldığı puanlar, tek çekirdekte 4.831 ve çoklu çekirdekte 11.394 idi. iPhone XR'nin çoklu çekirdek puanının yeni telefondan daha yüksek olması dikkat çekiyor.
Bu veriler doğruysa, iPhone 11R'den küçük bir miktar hız artışı bekleyebilirsiniz. Ancak tek bir cihazdan gelen veriler, isabetli olmayabileceği gibi doğru da olmayabilir. Yani telefonun gerçek performansı daha yüksek olabilir.
Hız testi sonuçlarının sahtesini üretmenin çok kolay olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle bu bilgilere bir miktar şüpheyle bakmakta fayda var. iPhone 11R'nin ne kadar güçlü olduğunu 10 Eylül'deki etkinlikte göreceğiz.
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