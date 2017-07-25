iPhone'da Hala Olmayan 5 Android İşlevi
Android kullanıcılarının keyfini çıkardığı bu 5 işlev, iPhone'da hala yok!
Android ve iOS'un hangisinin daha iyi olduğu konusundaki tartışmalar, Pepsi ile Coke'u yarıştırmaya benziyor. Aslında iki platform da oldukça iyi ve hangisini seçerseniz seçin, kaybedeceğiniz çok şey yok.
Peki Android'de olan, Apple'ın iPhone'a getirmemekte direttiği işlevler hangileri? Aşağıda bu işlevlerden 5'ini sıraladık.
1. Uygulama varsayılanları: Android'de uygulamaların belirli eylemleri hangi uygulamalar üzerinden gerçekleştirebileceğini seçebiliyorsunuz. Ancak iOS 11 bile bu işlevi sunmuyor.
2. Gelişmiş uyarı denetimleri: Android 7.0 Nougat, aynı uygulamadan gelen uyarıları tek bir başlık altında topluyor. iOS 11'de tüm taleplere rağmen uyarıların ayrı ayrı gösterildiğini görüyoruz.
3. Çağrı ses kaydı: Android'de uzun süredir bulunan bu işleve iPhone'da ulaşmanın kolay bir yolu yok.
4. Çoklu kullanıcı modu: Birden fazla kullanıcı modu, Apple'ın yok saymaya devam ettiği işlevler arasında. Android ise 5.0 Lollipop'tan bu yana bu işlevi sunuyor.
5. Çoklu pencere: Android 7.0 Nougat'la birlikte Google, ekranı ikiye bölme işlevini platforma ekledi. iPad'de iOS 11'le birlikte ekranı bölebiliyorsunuz ancak bu işlev iPhone'da bulunmuyor.
Zeynel A. Öztürk
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