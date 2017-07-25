iPhone'da Hala Olmayan 5 Android İşlevi

Android kullanıcılarının keyfini çıkardığı bu 5 işlev, iPhone'da hala yok!

iPhone'da Hala Olmayan 5 Android İşlevi

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Android Lollipop versiyonuyla iOS'u geçti...

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