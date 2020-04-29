İstanbul Film Festivali'nin ödüllü filmleri online ve ücretsiz izlenecek

İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) tarafından 10-21 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
Ödüllü Filmler 20 Mayıs'a Kadar Gösterimde Olacak
İstanbul Film Festivali'nin ödüllü filmlerinden oluşan bir seçki, aynı tarihlerde sinemaseverlerle buluşturdu. Festivalin ödüllü filmlerine yönelik gösterim, 20 Mayıs'a kadar sürecek.
12 Film Online Olarak İzlenecek
12 filmlik bu özel seçki, festivalin ulusal ve uluslararası yarışmalarında Altın Lale, Jüri Özel Ödülü ve FIPRESCI Ödülü kazanmış filmlerden oluşuyor.
İstanbul Film Festivali özel seçkisini izlemek isteyenler, mubi.com/istanbul adresi üzerinden 30 gün ücretsiz deneme süresi ile filmlere ulaşabilecek.
İstanbul Film Festivali özel seçkisinde sırasıyla gösterilecek filmler şu şekilde:
Tony Manero (Pablo Larraín, 2008)
– 28. İFF Altın Lale, (9 Mayıs'a kadar)
Körlük / Blind (Eskil Vogt, 2014)
– 33. İFF Altın Lale, (10 Mayıs'a kadar)
Faydalı Hayat / A Useful Life (Federico Veiroj, 2010)
– 30. İFF Jüri Özel Ödülü, (11 Mayıs'a kadar)
Oslo, 31 Ağustos / Oslo, August 31st (Joachim Trier, 2011)
– 31. İFF Jüri Ödülü, (12 Mayıs'a kadar)
Mikrofon / Microphone (Ahmad Abdalla, 2010)
– 30. İFF Altın Lale, (13 Mayıs'a kadar)
İşe Yarar Bir Şey (Pelin Esmer, 2017) – 36. İFF Ulusal Yarışma FIPRESCI Ödü
– 36. İFF Ulusal Yarışma FIPRESCI Ödülü (14 Mayıs'a kadar)
Ne Yaptın Richard / What Richard Did (Lenny Abrahamson, 2012)
– 32. İFF Altın Lale, (15 Mayıs'a kadar)
Şeylerin Boktanlığı / The Misfortunates (Felix Van Groeningen, 2009)
– 29. İFF Altın Lale, (16 Mayıs'a kadar)
Taş Bebek / Papusza (Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze, 2013)
– 33. İFF Jüri Özel Ödülü, (17 Mayıs'a kadar)
Camille Claudel, 1915 (Bruno Dumont, 2013)
– 32. İFF Jüri Özel Ödülü ve FIPRESCI Ödülü, (18 Mayıs'a kadar)
İmkânsızın Şarkısı / Norwegian Wood (Tran Anh Hung, 2010)
– 30. İFF FIPRESCI Ödülü, (19 Mayıs'a kadar)
'93 Yazı / Summer 1993 (Carla Simón, 2017)
– 36. İFF Jüri Özel Ödülü, (20 Mayıs'a kadar)
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