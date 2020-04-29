İstanbul Film Festivali'nin ödüllü filmleri online ve ücretsiz izlenecek

İstanbul Film Festivali'nin ödüllü filmleri online olarak ücretsiz izlenebilecek. İşte seçilen 12 ödüllü filmin listesi ve gösterim tarihi ile ilgili detaylar...

İstanbul Film Festivali'nin Filmleri Gösterimde

İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) tarafından 10-21 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Ödüllü Filmler 20 Mayıs'a Kadar Gösterimde Olacak

İstanbul Film Festivali'nin ödüllü filmlerinden oluşan bir seçki, aynı tarihlerde sinemaseverlerle buluşturdu. Festivalin ödüllü filmlerine yönelik gösterim, 20 Mayıs'a kadar sürecek.

12 Film Online Olarak İzlenecek

12 filmlik bu özel seçki, festivalin ulusal ve uluslararası yarışmalarında Altın Lale, Jüri Özel Ödülü ve FIPRESCI Ödülü kazanmış filmlerden oluşuyor.

İstanbul Film Festivali özel seçkisini izlemek isteyenler, mubi.com/istanbul adresi üzerinden 30 gün ücretsiz deneme süresi ile filmlere ulaşabilecek.

İstanbul Film Festivali özel seçkisinde sırasıyla gösterilecek filmler şu şekilde:

Tony Manero (Pablo Larraín, 2008) 

– 28. İFF Altın Lale, (9 Mayıs'a kadar)

Körlük / Blind (Eskil Vogt, 2014)

– 33. İFF Altın Lale, (10 Mayıs'a kadar)

Faydalı Hayat / A Useful Life (Federico Veiroj, 2010)

– 30. İFF Jüri Özel Ödülü, (11 Mayıs'a kadar)

Oslo, 31 Ağustos / Oslo, August 31st (Joachim Trier, 2011)

– 31. İFF Jüri Ödülü, (12 Mayıs'a kadar)

Mikrofon / Microphone (Ahmad Abdalla, 2010)

 – 30. İFF Altın Lale, (13 Mayıs'a kadar)

İşe Yarar Bir Şey (Pelin Esmer, 2017) – 36. İFF Ulusal Yarışma FIPRESCI Ödü

– 36. İFF Ulusal Yarışma FIPRESCI Ödülü (14 Mayıs'a kadar)

Ne Yaptın Richard / What Richard Did (Lenny Abrahamson, 2012)

– 32. İFF Altın Lale, (15 Mayıs'a kadar)

Şeylerin Boktanlığı / The Misfortunates (Felix Van Groeningen, 2009)

– 29. İFF Altın Lale, (16 Mayıs'a kadar)

Taş Bebek / Papusza (Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze, 2013)

– 33. İFF Jüri Özel Ödülü, (17 Mayıs'a kadar)

Camille Claudel, 1915 (Bruno Dumont, 2013)

– 32. İFF Jüri Özel Ödülü ve FIPRESCI Ödülü, (18 Mayıs'a kadar)

İmkânsızın Şarkısı / Norwegian Wood (Tran Anh Hung, 2010)

– 30. İFF FIPRESCI Ödülü, (19 Mayıs'a kadar)

'93 Yazı / Summer 1993 (Carla Simón, 2017)

– 36. İFF Jüri Özel Ödülü, (20 Mayıs'a kadar)

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Annemize teknoloji öğretelim!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
YÖK'ten öğrencilere 6 GB internet! YÖK 6 GB ücretsiz internet nasıl alınacak?
La Casa De Papel 5. sezon için yeni gelişme var mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
28 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda akıllı bileklik, TV ve cep telefonu fırsatı
1 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Meizu cep telefonu ve Dijitsu TV fırsatı
Günün En çok Okunanları
Popüler Antivirüs Yazılımının Başı, Bu Ciddi Problem Yüzünden Dertte
Windows 10 Açığı, Şaşırtıcı Bir Biçimde Chrome'u Vurdu
WhatsApp Hacklenebilir mi? WhatsApp Hesabınızı Nasıl Koruyabilirsiniz?
Samsung Galaxy Fold 2, fiyatıyla Birlikte Sızdı
Hürriyet Emlak'tan tüm emlak ofislerine 10 milyon TL' den fazla destek

 

 