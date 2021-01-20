Kayıp olduğu sanılıyordu! Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı

Jack Ma, Çin hükümetinin yönetmelikleri ve denetleme sistemini eleştirmiş, ardından Alibaba iştiraki olan ve dünyanın en değerli mali teknoloji şirketlerinden biri haline gelen Ant Group'un 37 milyar dolarlık dünyanın en büyük halka arzı askıya alınmıştı. Kasım ayından bu yana da medyada görülmeyen Çinli iş insanının nerede olduğu merak konusu olmuştu.
Ma'nın Twitter hesabından son paylaşımın 10 Ekim'de yapılması ve Ma'nın kendi programı olan "Afrika İş Kahramanları" programının finalinde de yer almaması kayıp iddialarını güçlendirmişti.
Bloomberg'de yer alan habere göre, online bir konferansa katılan yapan Ma iddialara son noktayı koydu.
Aynı habere göre, Çin'deki kırsal bölgede görev alan öğretmenler için düzenlenen konferansta yer alan Ma, kendi öğretmenlik günlerinden kazandığı deneyimlerini paylaştı.
ERKEN EMEKLİLİK İSTİYORDU
1964 doğumlu Jack Ma, 2013 yılında CEO pozisyonundan istifa etmiş, bu görevi iki yıl sonrasında Daniel Zhang'a devretmişti.
1999 yılında Jack Ma ve 17 ortağının 60 bin dolar bütçeyle kurduğu şirket, asgari 102 yıl ömür, yani üç nesle ulaşma hedefiyle yola çıkmıştı.
Alibaba, 2000'lerin başında işletmelerin ürünlerini tüketicilere doğrudan satabildikleri bir çevrimiçi pazar kurarak muazzam bir çıkışa imza attı. Şirket, daha sonra internet üzerinden ödeme hizmeti veren Alipay ile ülke genelindeki satış işlemlerini kolaylaştırdı.
ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI
Jack Ma'nın başında olduğu Alibaba, son 20 yılda önemli başarıya ulaşarak değeri 500 milyar doları geçen şirketler arasına girdi. Toplam 86 bin çalışanı bulunan Alibaba, şu an e-ticaretin yanı sıra, dijital medya, eğlence sektörü, bulut bilişim gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.
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