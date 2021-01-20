Kayıp olduğu sanılıyordu! Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı

Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, uzun süredir görünmediği için kayıp şüphelerine neden olmuştu. Ünlü milyarder aylar sonra ilk kez ortaya çıktı, online bir konferansa katıldı...