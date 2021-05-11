Köpekbalıkları, Okyanuslarda Yollarını Nasıl Buluyor?

Köpekbalıklarının okyanuslarda kilometrelerce yolculuk yaparken yollarını nasıl bulduklarını hiç düşündünüz mü? Yeni bir araştırma, bu soruya net bir cevap vermemizi sağlıyor...

Köpekbalıkları, Yollarını Nasıl Buluyor?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Migros'tan dünyada bir ilk: Robot Taro

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi

Günün En çok Okunanları
Elon Musk'ın Şaşırtıcı "Kader" Rastlantısı: 1950'lerden Gelen Rastlantı!
Dizüstü Bilgisayarlarda 8GB Dönemi Bitti mi? 16GB Standart Olmalı mı?
Bitki Hücrelerinin İçinde Bulunan Bakteriler Bilim İnsanlarını Şaşırttı
Apple AirTag'i, Piyasaya Çıkar Çıkmaz Böyle Hack'lediler!
Microsoft, Windows 10 Güncellemelerindeki Tüm Kilitleri Kaldırdı

 

 