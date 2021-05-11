Köpekbalıkları, Okyanuslarda Yollarını Nasıl Buluyor?

Köpekbalıklarının okyanuslarda kilometrelerce yolculuk yaparken yollarını nasıl bulduklarını hiç düşündünüz mü? Yeni bir araştırma, bu soruya net bir cevap vermemizi sağlıyor...