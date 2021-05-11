Köpekbalıkları, Okyanuslarda Yollarını Nasıl Buluyor?

Köpekbalıkları ömürleri boyunca çok uzun mesafeler kat edebiliyor, ancak yıllık göçlerini kaybolmadan nasıl tamamladıkları kesin olarak bilinmiyor. Kaplumbağalar, posta güvercinleri ve köpekler gibi, köpekbalıklarının da magnetoreception (manyetik algılama) becerilerine sahip olduğu ve yollarını Dünya'nın manyetik alanını kullanarak buldukları düşünülüyordu. Current Biology dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, köpekbalıklarının manyetik algılama becerilerine dair somut kanıtlar buldu.
Bu konsept bilim için yeni değil, ancak şimdiye kadar çeşitli zorluklar nedeniyle köpekbalıklarında test edilmemişti. Florida Eyalet Üniversitesi Kıyı ve Deniz Laboratuvarı'ndan Denizlerimizi Kurtarın Vakfı proje lideri Bryan Keller yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, işe yaramasına şaşırdım. Bu sorunun 50 yıldır çözülememesinin nedeni, köpekbalıklarını incelemenin zor olması" dedi.
Çalışmada, çok büyük olmayan ve test ettikleri türden manyetik alım gerektirebilecek belirli yerlere geri döndükleri bilinen bir türe ihtiyaç duydukları için, çekiç kafalı köpekbalıkları seçildi. Bu tür, binlerce kilometre ötedeki evlerine her yıl geri dönüyor, bu da onların evlerine nasıl gideceklerini bildiklerini gösteriyor.
Araştırmacılar doğadan yakalanan yavru köpekbalıklarını bir havuza yerleştirdi ve onları gerçek hayattaki koşulları taklit eden manyetik koşullara maruz bıraktı. Eğer manyetik alanı okuyabiliyorlarsa, yönlenmelerini ona göre düzenleyeceğini düşündüler. Evinize gitmek için kuzeye doğru ilerlediğinizi hayal edin, ancak GPS aniden bir kilometre uzaklaşmış olduğunuzu söylüyor. Rotanızı düzeltmek için arabanızı geri döndürürsünüz. Aynı tepkinin, köpekbalıkları tarafından da sergilenmesi bekleniyordu, böyle de oldu.
Araştırmacılar, köpekbalıklarının manyetik algısının okyanuslarda dolaşmanın yanı sıra, popülasyonlar arasındaki genetik farka ilişkin yeni içgörüler ortaya çıkarabileceğine inanıyor.
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