Koronavirüs'e Karşı Maske Takmak Hakkında Yanlış Bilinenler ve Gerçekler

Maske takmak, sizi karbon dioksite boğabilir mi? Çeneye maske takmak insanları Korona virüsünden korur mu? İşte maske efsaneleri ve gerçekler.