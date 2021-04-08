Lenovo'nun Fanlı Oyun Telefonu Legion Phone Duel 2 Tanıtıldı

Lenovo'nun, fanlı bir soğutma sistemine sahip yeni bir oyuncu telefonunu tanıtacağından buradaki haberimizde bahsetmiştik. İşte bu fanlı telefonu çok fazla beklememiz gerekmedi; şirket ikinci nesil 5G oyun telefonu Legion Phone Duel 2'yi resmi olarak duyuruyor. Snapdragon 888 yonga setinden başlayarak, telefonun bir önceki modele göre önemli geliştirmelere sahip olduğu açık. RAM büyüklüğü 18GB'a yükseltilmiş durumda, 512GB'a kadar ulaşan dahili UFS 3.1 depolama alanı seçenekleri dikkat çekiyor.
Tabii ki telefonun en önemli özelliği, bir fan ile desteklenen soğutma sistemi. Pasif soğutma buharı odası, bir Twin Turbo-Fan aktif soğutma sistemi ile destekleniyor. 6.92 inç AMOLED ekran 2460 x 1080çözünürlük sunuyor. Yenileme oranı ise 144Hz. Ayrıca 720Hz dokunmatik örnekleme oranı da önemli artılar arasında.
Telefonun ön kamerası 44 megapiksel çözünürlük sunuyor ve kızaklı bir mekanizma sayesinde açılıp kapanabiliyor. Ama bu kamera, alıştığımız şekilde telefonun üst kısmında değil, yan kısmında konumlandırılmış. Arkada ise ikili bir kamera sistemi bulunuyor: 64 megapiksel geniş açı, 16 megapiksel ultra geniş açı.
Legion Phone Duel 2'de çift batarya bulunuyor ve toplam kapasite 5.500mAh. Ayrıca 90W hızlı kablosuz şarj da destekleniyor.
Legion Phone Duel 2 Fiyatı Ne Kadar?
Legion Phone Duel 2, Nisan ayında Çin'de ve Mayıs ayında Asya Pasifik ve Avrupa'da satışa sunulacak. 16GB RAM ve 512GB depolama alanıyla satılacak olan model 999 Euro fiyat etiketine sahip olacak. 12GB ve 256GB model ise 799 Euro'ya satılacak.
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