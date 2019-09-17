MIT'nin Siyah Maddesi, Elması Adeta Yok Etti!
"En siyah siyah" ile kaplanan bir elmas, görüntüsüyle hayrete düşürdü!
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 2 milyar dolarlık bir doğal sarı elması, bir yüksek teknoloji maddesiyle kapladı. Böylece ortaya adeta kara deliğe dönüşmüş bir elmas çıktı.
Kaplanan elmas, böylece The Redemption of Vanity (Kibirin Geri Dönüşü) adlı bir sanat eserine dönüştü. Elmas, New York Stock Exchange'de 25 Kasım'a kadar sergilenecek ve ziyaretçilere MIT'nin yeni karbon-nanotüp maddesini yakından görme fırsatı sunacak.
MIT'nin basın bildirisinde, proje üzerinde çalışan sanatçılardan Diemut Strebe'in elmasla ilgili şu sözcükler yer aldı:
"Aşırı karşıtların bir nesnede birleşmesi ve CNT'lerin belirli estetik özellikleri bu sanat projesi için hayal gücümü yakaladı."
Bildiriye göre madde, gelen ışığın yüzde 99,96'sından fazlasını yakalıyor ve mevcut en siyah maddeyi oluşturuyor. Süper karanlık karbon nanotüp maddeler, özellikle optik ekipmanların ve havacılığın ilgi alanına giriyor. En ünlü karbon nantoüp madde, 2014'te Vantablack ile İngiliz firma Surrey NanoSystems'ten gelmişti.
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