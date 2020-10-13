OnePlus'ta Beklenmeyen, Şaşırtıcı Değişim

Carl Pei, 2013 yılında Pete Lau ile beraber OnePlus'ı kurması ile tanınıyor. Firmanın ilk ürünü OnePlus One, üst seviye özellikleri ve rakiplerinin neredeyse yarısı fiyatı ile heyecanla beklenen bir telefondu. Cihaz, Nisan 2014'de online mağazalarda satışa çıktı ve yılın sonuna kadar bir milyonun üzerinde satmayı başararak 50000 ünite satış hedefini muazzam bir farkla aşmayı başardı.
O zamandan bu güne firma yıllık bir düzende ana seri devamlarını satışa sundu ve arada, en sonuncuları OnePlus Nord olan pek çok farklı türevleri de sundu. Şimdi ise Pei'nin kurduğu firmadan yaklaşık yedi yıl sonra ayrıldığı duyuldu.
Konu ile ilgili kaynaklardan alıntı yapan birden fazla yayım bağımsız olarak Carl Pei'nin OnePlus'ı birkaç hafta önce terk ettiğini doğruladı. Her ne kadar Pei'nin Twitter ve LinkedIn bilgileri hâlâ OnePlus ile ilişkili olduğunu gösterse de, yönetici artık firmanın organizasyon şemasında yer almıyor.
Pei'nin firmadan neden ayrıldığı ise net değil. Bazı haberler yöneticinin "bağımsız" olmaya karar verdiğini söylese de bu konu hakkında çok az detay bulunuyor. Ayrıca yöneticinin bir sonraki atılımının ne olacağına yönelik de çok az bilgi bulunuyor ve hatta teknoloji ile ilgili olup olmayacağı bile bilinmiyor.
Yine de yarın OnePlus 8T'yi tanıtması beklenen OnePlus için bu organizasyon değişiminin bir sorun olacağı tahmin edilebilir. Pei, firma ile yakından ilişkilendirilen öne çıkan bir isimdi ve firmadan ayrılması, ortak kurucu Pete Lau'yu firmanın geleceğini belirlemede yalnız bırakıyor...
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