Rekabetçi Oyunlar İçin Şahane WiFi: Asus RT-AX58U İncelemesi!

Özellikle online oyunlar oynuyor ve Wi-Fi 6 hızına ışınlanmak istiyorsanız Asus'un RT-AX58U Wi-Fi 6 Router'ı size göre olabilir. Asus RT-AX58U Router'ı, masaüstü bilgisayar oyuncuları için Asus PCE-AX58BT adaptör ekürisiyle beraber inceledik!

17 Temmuz 2020 20:30

Ercan Uğurlu