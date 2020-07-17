Rekabetçi Oyunlar İçin Şahane WiFi: Asus RT-AX58U İncelemesi!

Evet, Wi-Fi bundan 23 sene öncesinde 802.11 protokolünün ilk sürümüyle karşımıza çıktı ve saniyede 2 Mbit hıza erişebiliyor oluşuyla o dönem adeta akılları alıyordu. Şimdilerde ise bunun katbekat daha üzerinde performans sağlıyoruz ve 23 yılda Wi-Fi standardı pek çok kez evrime uğrayarak bugün sonunda Wi-Fi 6 olarak da bilinen 802.11ax'e kadar ulaştı.
Birkaç yıl önce ortaya çıkan bu yeni standardın artık olgunlaşmasıyla beraber ürünlerde de karşımıza yaygın şekilde çıkmaya başladığını görüyoruz. Yeni nesil akıllı telefonlarda da görebildiğimiz bu yeni Wi-Fi standardını elbette evlerimize yeni nesil modem ve router'larla da getirebiliyoruz. Ağ ürünleri geliştiricilerinden bu yeni cihazları görmeye başladık. Bunlardan biri de Asus oluyor ve bizlere bu yeni Wi-Fi 6 standardında RT-AX58U Router'ını sunuyor.
Asus RT-AX58U Özellikleri Neler?
Asus RT-AX58U, şirketin son çıkarttığı router cihazlarından biri ve hem tasarımıyla hem performansıyla oldukça etkileyici duruyor. Kaslı gövdesi ve 4 devasa anteniyle beraber güçlü bir cihaz olduğunu ilk bakışta anlayabiliyorsunuz zaten. Detaylarına baktığınızda ise, bunu net olarak görebilmeniz mümkün.
Şimdi Asus'un bu cihazı, 802.11ax, yani Wi-Fi 6 desteği gösteren bir Router. Çift bant teknolojisi mevcut, 160 MHz bant genişliği sunuyor ve 1020-QAM desteğiyle beraber kablosuz veri transferinde gerçekten de oldukça iddialı bir cihaz. Bunu zaten rakamlarla da ortaya koyuyor.
2.4 GHz frekans bandında 574 Mbps, 5 GHz bandında ise 2402 Mbps olmak üzere toplamda yaklaşık 3000 Mbps teorik hız sağlayan Asus RT-AX58U, buna ilave olarak AiMesh Wi-Fi sistemiyle de uyumlu olarak çalışıyor. AiMesh nedir derseniz, hemen açıklayalım.
AiMesh Nedir?
AiMesh sistemi, özellikle çift katlı veya geniş evler için veya evinde menzil problemi yaşayanlar için önemli bir sistem oluyor. Zira bununla beraber evde kapsama alanı bir hayli genişliyor ve bu sayede evin her noktasında internete bağlı olabiliyorsunuz.
Bu kapsama alanı hadisesi son dönemde ve gelecek dönemde bir hayli önemli, çünkü artık pek çok kişinin evinde internete sürekli bağlı durumda olan cihazlar var ve akıllı ev sistemleri ile de bu kullanım çeşitleniyor. Her markanın kendine göre farklı bir çözümü yer alırken, Asus da AiMesh ile beraber birden fazla Asus router cihazını kullanarak geniş bir Wi-Fi ağı oluşturma olanağı tanıyor.
Asus RT-AX58U Nasıl Çalışıyor?
Şimdi tekrar Asus RT-AX58U'ya dönecek olursak, bu cihazı herkes alıp modeminin yanına konumlandırabilir ve bu sayede kablosuz veri iletim gücünü arttırabilir. Ancak Wi-Fi 6 desteğinden yararlanmanız için, internet erişimi sağladığınız cihazların da Wi-Fi 6 desteğine sahip olması lazım. Yani akıllı telefonunuzda veya bilgisayarınızda Wi-Fi 6 bulunması lazım. Ha, yoksa yine tabii ki selef standart olan Wi-Fi 5 üzerinden de yüksek veri transferi gerçekleştirebilirsiniz, bunda bir sorun yok.
RT-AX58U Router Masaüstü Kurulumu
Eğer dizüstü bilgisayar değil de, masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız ise, o zaman bu yeni Wi-Fi'dan yararlanmak için başka bir cihaza daha ihtiyacınız var. O da bu Router'ın ekürisi olan Asus PCE-AX58BT.
Bu cihazı alıp anakartınızın PCI-E slotuna takıyorsunuz ve anten bağlantılarını da yaptıktan sonra artık bu iki cihaz birbiriyle konuşmaya başlıyorlar. Aynen Asus RT-AX58U gibi Wi-Fi 6 bağlantısını destekleyen Asus PCE-AX58BT, aralarında özel bir kanal kuruyor ve özellikle rekabetçi oyunlar için düşük gecikme süresine ihtiyaç duyan oyuncular ve yüksek bitrate'te yayın yapanlar için önemli bir çift oluyor. Bu arada bu ağ adaptörünün ayrıca Bluetooth 5 desteğine sahip olduğunu da söyleyelim.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirecek olursak Asus'un Wi-Fi 6 destekli RT-AX58U Router'ı gerçekten etkileyici bir cihaz. Masaüstü bilgisayar kullanıcıları düşünülerek hazırlanan PCE-AX58BT adaptörüyle beraber de gayet etkili şekilde çalışıyor. Bu çifti masaüstü bilgisayar kullanıcıları, özellikle online oyun oynayan ve yayın yapanlar gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Ancak tipik bir ev kullanıcısı iseniz elbette bu cihazlara ihtiyacınız olmayacaktır.
Özellikle yüksek hızlara müsaade eden internet altyapısına sahip, dediğimiz gibi rekabetçi oyunlar oynayan, yayın yapan, bulut yüklemelerinde bulunan ve aynı anda çok sayıda cihaz ile internete bağlı konumda olanlara daha uygun bir cihaz oluyor Asus RT-AX58U ve PCE-AX58BT.
RT-AX58U Router Fiyatı Ne Kadar?
Peki, bu cihazların fiyatları neler? Asus RT-AX58U Router'ı şu an 1300 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Eğer adaptöre de ihtiyacınız varsa onu da yine 450 TL fiyatla bulmanız mümkün.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %90
+ Yüksek Wi-Fi 6 performansı
+ Özellikle 2.4 GHz bandında yüksek performans
+ Güvenlik özellikleri
+ Güçlü donanım ve antenler
+ AiMesh desteği
- Daha uygun fiyatlı rakipleri var
Asus RT-AX58U Alternatifleri Neler?
Asus RT-AX58U'ya alternatif olarak yine Wi-Fi 6 desteği sunan TP-Link Archer AX50 veya AX10 modelini de değerlendirebilirsiniz.
Kimler Asus RT-AX58U Satın Almalı?
Özellikle Wi-Fi 6 standardına geçmek istiyor, internet üzerinden rekabetçi oyunlar oynuyor, video yayınları yapıyor, çok sayıda internete bağlı cihazla çalışıyor, kapsama alanında ve internet performansından şikayet ediyorsanız Asus RT-AX58U size göre olabilir.
Asus RT-AX58U Teknik Özellikleri
- Standart IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Arabirim 4 x Gigabit Ethernet
- Frekans 2.4 GHz, 5 GHz
- Anten 4 adet (harici)
- Bağlantı Hızı 2402 Mbps (5 GHz), 574 Mbps (2.4 GHz)
- Buton WPS, güç, reset
- Boyutlar 224 x 154 x 160 mm
- Ağırlık 538 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın