Samsung'dan 5 Bölümlük Animasyon Dizi Sürprizi: Hemen İzleyin!

Samsung, 'Dünyayı Değiştiren Elektronik Endüstrisinin Tarihi' adlı beş bölümlük kısa bir animasyon serisi hazırladı ve ilk bölümünü yayınladı. İlk bölüm, 'Samuel Morse ve Ağ, elektrikli telgrafın icadına ve oradan modern akıllı telefonlara nasıl geldiğimize göz atıyor.
Koreli dev, şimdiye kadar dizinin sadece ilk bölümünü yayınladı, ancak sonraki dört bölüm için de çok fazla beklemeyeceğiz gibi görünüyor. Bölümler "John Baird and the TV", "Alexander Graham Bell and the Telephone", "James Harrison and the Refrigerator" ve "William Shockley and the Semiconductor" olarak adlandırılacak. İlginçtir ki, bunların hepsi Samsung'un üretimine odaklandığı teknolojiler: Televizyonlar, telefonlar, buzdolapları ve yarı iletkenler.
Tüm videolar animasyon şeklinde hazırlanıyor. Siz de Samsung'un elektronik endüstrisinin gelişimi ve değişimi hakkındaki videolarını izlemek istiyorsanız, işe hemen aşağıdaki video ile başlayabilirsiniz...
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