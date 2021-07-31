Samsung'dan 5 Bölümlük Animasyon Dizi Sürprizi: Hemen İzleyin!

Samsung, 5 bölümden oluşacağını açıkladığı sürpriz bir animasyon serisi yayınlıyor. 'Dünyayı Değiştiren Elektronik Endüstrisinin Tarihi' adlı beş bölümlük serinin ilk bölümü yayınlandı bile. Hemen izleyin...

Samsung'dan animasyon sürprizi

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