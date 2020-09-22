Samsung'un ABD'deki SoFi Stadyumu'na Kurduğu Devasa LED Ekran Büyülüyor

Samsung'un LED ekran teknolojisi, artık ABD - Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nun kalbinde yer alıyor. Koreli devin 1.215.000 metre karelik (yaklaşık 1.215 dönüm) Hollywood Park'ın Resmi Mobil, TV ve Ekran ortağı olarak ilan edilmesinin ardından, bu bölge içerisindeki SoFi Stadyumu da artık Samsung tarafından özel olarak üretilmiş olan 6.500 metre kare boyutunda, çift taraflı ve merkez asmalı ekrana ev sahipliği yapmaya başladı.
SoFi Stadyumu'nun bu devasa ekranı, şu ana kadar kurulan en büyük LED içerikli stadyum ekranı olarak öne çıkıyor. En büyük LED panel yaklaşık 12 metre boyundayken, en küçük paneller ise yaklaşık 6 metre boyunda. Ekranın tamamı ise yaklaşık 80 milyon piksel içeriyor ancak, normal olarak, piksel yoğunluğu endüstriyel bir ölçekte bulunuyor.
Samsung'un söylediğine göre 80 milyon pikselin her biri merkezden merkeze 8 milimetrelik bir boşlukla ayrılıyor. Ayrıca ekran çerçevesi de 11 kilometreden fazla hoparlör kablosu ile bağlı olan 260'tan fazla hoparlörü içeriyor.
SoFi Stadyumu'ndaki ekranın, Samsung ve alt firması Samsung Display ile kurulan yeni ortaklığın en etkileyici sonuçlarından biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ancak Koreli teknoloji devinin LED ekran teknolojisi SoFi Stadyumu dışında da kullanılacak ve Hollywood Park'ın yerleşim, ofis ve satış alanlarını da içeren farklı bölümlerinde de bulunacak.
Ayrıca Hollywood Park'ı ziyaret eden Samsung Üyeleri, özel içerikler, teklifler ve stadyum içi indirimlerden faydalanabilecekleri özel bir uygulama-içi kısma da erişebilecek.
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