Samsung Tesislerinde Corona Virüsü Şoku!

Samsung'un Güney Kore'deki bir tesisinde bir çalışanın Corona virüsüne kapıldığı ortaya çıktı!

Samsung Tesislerinde Corona Virüsü Vakası

Samsung, Güney Kore'deki çalışanlarından birinin Corona virüsüne yakalandığını doğruladı. Firma, Gumi City'deki tesisleri Pazartesi gününe kadar kapattığını söyledi.

Teknoloji devi, yaptığı basın açıklamasında virüsün bulunduğu çalışanla temas kuran diğer çalışanların kendilerini karantinaya aldıklarını ve enfeksiyona karşı testten geçeceklerini söyledi. Hastalık bulaşan çalışanın bulunduğu odanın 25 Şubat Salı gününe kadar kapatıldığı belirtiliyor.

Telefon üretmekte kullanılan Gumi tesisleri, büyük oranda Samsung'un Güney Kore pazarına yönelik olarak çalışıyor. Firma, Güney Kore'nin diğer bölgelerindeki çip ve ekran tesislerini çalıştırmaya devam edecek.

Corona virüsü, son birkaç ay içinde diğer teknoloji firmalarını da etkilemiş, Mobil Dünya Kongresi'nin iptal edilmesine yol açmıştı.

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