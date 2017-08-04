Samsung ve Apple Yine En Önde!
En çok satan telefon markaları listesinde birinci ve ikinci yine değişmedi. Ama listede dikkat çeken, aslında başka markalar oldu!
Strategy Analytics'in en son araştırma sonuçlarına göre, akıllı telefon sevkiyatları bu yılın ikinci çeyreğinde %6 oranında mütevazi bir artış gösterdi. Şirkete göre Samsung ve Apple sırasıyla birinci ve ikinci sırayı alırken, Huawei yeni güçlü telefonlarıyla üçüncü sırayı almayı başardı ama Xiaomi de satışların artmasıyla hızlı şekilde yükselmeye başladı.
Araştırmaya göre Samsung, Galaxy S8'in başarısı sayesinde yaklaşık 79.5 milyon akıllı telefon sevk etti., böylece piyasadaki payı %22.1'e yükseldi. Samsung ayrıca Note8'in piyasaya sürülmesi için de hazırlanıyor ve tahminlere göre bu amiral gemisi sayesinde marka rakipleri ile arasındaki farkı iyice büyütecek. Note7'nin facia denebilecek açılışı ardından şirketin S8 ile müşterilerinin tekrar güvenini kazanması az çaba gerektirdi de diyemeyiz.
Diğer yandan Apple ise aynı süre içerisinde 41 milyon iPhone sevk etmeyi başardı. Şirket akıllı telefon piyasasından elde ettiği gelirin, toplam gelirlerinin %54.7'sini oluşturduğunu açıklamıştı. Apple bu yılın son çeyreğine doğru, 1000$ çizgisini geçen yeni bir iPhone serisi yayınlaması bekleniyor.
Huawei ise bu çeyrekte 38.4 milyon telefon sevk ederek kararlı adımlarla tırmanmaya devam ettiğini kanıtladı. Marka, başrısını Mate9 ve P10 telefonlarının başarısına borçlu. Çinli diğer bir marka olan OPPO ise 29.5 milyon telefon sevk etti. Xiaomi ise ilk çeyrekte 14.7 milyondan büyük bir sıçrayış gerçekleştirerek ikinci çeyreği 23.2 milyon telefon sevk ederek tamamladı.
Toplamda akıllı telefon sevkiyatları 341 milyondan 360 milyona yükseldi; bunu da Batı Avrupa ve Afrika'nın telefon güncelleme döngülerini sıklaştırmasından dolayı olduğu söyleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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