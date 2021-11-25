Samsung, Yeni İddiaya Göre OLED Ekranları İçin LCD'den Vazgeçiyor!

Akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar için üst düzey ekranların üretimi söz konusu olduğunda, Samsung Display'in rakiplerinin oldukça önünde olduğu açık. Artan pazar payının da gösterdiği gibi, Samsung'un ürünlerine olan talep tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Bu nedenle Samsung Display, OLED panellerin üretimini artırmayı planlıyor.
Digitimes'ın raporu, Samsung Display'in LCD panellerin üretimini OLED paneller lehine aşamalı olarak durdurma sürecinde olduğunu iddia ediyor. Yeni rapora göre Samsung, eski LCD üretim ekipmanlarının bir kısmını Çin veya Hindistan merkezli OEM'lere devretmek istiyor. Ancak Güney Kore, Asan'daki fabrikasında bir adet fonksiyonel LCD üretim hattını koruması bekleniyor.
Samsung'un Güney Kore'deki L7 fabrikasında bulunan kapasite, iddiaya göre bundan sonra sadece akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için üretilecek 6G OLED (1.500 x 1.850mm) panellere yoğunlaşacak. Ayrıca, bu yılın başlarında seri üretime giren QD-QLED ekranlar için yeni bir 8.5G OLED (2.200 x 2.500mm) üretim hattı da planlanıyor. Samsung'un L8 tesisi her ay 30.000'e kadar panel üretebiliyor.
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