Türk Telekom Sil Süpür nasıl yapılır?

Sil süpür nasıl yapılır? Türk Telekom kampanyası özellikle haftanın belli günlerinde internette çok arananlar arasında. Peki bu kampanyadan nasıl yararlanılır? Her hafta çarşamba veya cuma günleri saat 06.00'a kadar yenilenen kampanyanın detayları şu şekilde;
Sil Süpür Nasıl Yapılır?
Türk Telekom'un "Sil Süpür" kampanyasından yararlanmak için öncelikle Türk Telekom abonesi olmanız ve Türk Telekom online işlemler uygulamasını indirmeniz gerekiyor.
- Türk Telekom online işlemler uygulamasını indirdikten sonra yükleyin ve açın.
- Giriş yaptıktan sonra ana ekranda sağ üst köşede bulunan hediye paketine tıklayın.
- Açılan ekranda "Size özel kampanyalar" a girin.
- Sil Süpür seçeneğine dokunun.
- Sisli bir bulut şeklinde ekran göreceksiniz. Bu alanı parmağınızla silin.
- Haftalık hediyeniz ekranınızda görünecek ve hattınıza tanımlanacaktır.
Sil Süpür Neden Çıkmıyor?
Haftada bir kez gerçekleşen Sil Süpür kampanyası çarşamba veya cuma günleri saat 06.00'a kadar yenileniyor. Bu günlerin dışında kontrol ederseniz çıkmayacaktır.
Kampanyayı kullanmadığınız halde görünmüyorsa şu nedenlerden dolayı olabilir:
- Sil Süpür için hattınızın 4.5G olması gerekir. 3G hattınız varsa ve 4.5G'ye taşırsanız, Sil Süpür'den faydalanabilirsiniz.
- Hattın iptal olması
- Hattın iptal olmasına sebebiyet verilmesi
- Diğer operatörlere taşınması
- Faturalı hattan faturasıza veya faturasız hattan faturalıya geçiş yapılması
Bunlarla alakalı da bir sorun yoksa müşteri hizmetlerini arayarak "Sil Süpür yapamıyorum" şeklinde bir talep oluşturabilirsiniz. Her yolu denediyseniz 444 1 444 numarasını arayarak, yaşadığınız problemle ilgili müşteri temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirebilirsiniz.
- Türk Telekom Sil Süpür kampanyasından tüm bireysel faturalı müşteriler faydalanabilir ancak BİMcell, POCELL, Pttcell ve Teknosa Mobil kullanıcıları hariç.
- Verilen hediye, belirtilen süre içerisinde kullanılmazsa daha sonra kullanılamaz ve geçerlilik süresi sonunda silinir.
- Sil Süpür'de kazandığınız hediye başka biriyle paylaşılamaz ve devredilemez.
- Kazanılan hediye Türkiye içerisinde geçerlidir ve yurt dışında kullanılamaz.
Sil Süpür Hediyeleri Nelerdir?
- 1 Ay Muud Premium Üyeliği
- Haftalık 30GB
- Haftalık 10GB
- Haftalık 5 GB
- Haftalık 2 GB
- Haftalık 500 MB
- Haftalık 250 MB
- Haftalık Her yöne 250 DK
- Günlük 5 GB
- Günlük 2 GB
- Günlük 1 GB
- Günlük 500 MB
- Günlük 250 MB
- Günlük 100 MB
- Günlük Türk Telekom Mobil yönüne Sınırsız Konuşma 1 Ay
- Arayanı Bil Servisi
- Tek Seferlik Enterprise'dan %40 İndirim
- Tek Seferlik MNG Kargo'dan %30 İndirim
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