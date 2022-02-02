Türk Telekom Sil Süpür nasıl yapılır?

Sil süpür nasıl yapılır? sorusu Türk Telekom kullanıcıları tarafından sıklıkla merak konusu oluyor. Her hafta ücretsiz hediyelerin dağıtıldığı uygulama ile ilgili detayları paylaştık.