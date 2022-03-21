Ubisoft, Yeni Scalar Teknolojisiyle Online Oyunda Devrim Yapmaya Hazır

Ubisoft, çevrimiçi oyunların bir daha asla kesinti yaşamaması için üzerinde çalıştığı yeni teknolojisini duyurdu. Geleceğin oyun geliştirme aracını bugünden geliştirdiğini söyleyen şirket, Ubisoft Scalar teknolojisini tanıttı.
GDC 2022'de tanıtılan Ubisoft Scalar bir oyun motoru değil. Bulut ve çevrimiçi oyunlar için yeni bir soluk niteliğinde olan bir üretim aracı olarak tanımlanan Ubisoft Scalar, geliştiricilerin yaratabileceği oyun türlerinin alanlarını genişlettiği gibi, kısıtlamaları da ortadan kaldırıyor ve hem içerik üreticiler hem de oyuncular için çok sayıda avantaj getiriyor.
Ubisoft Scalar'ın oyunculara sağlayacağı en büyük avantaj, çevrimiçi oyunların her zaman çalışır durumda ve kullanılabilir olacağı anlamına geliyor. Böylelikle çevrimiçi oyunlara zaman zaman gelen güncellemeleri indirmek için saatlerce beklemek zorunda kalmayacak olan oyuncular, geliştiriciler tarafından yayınlanan güncellemeleri oyundayken edinebilecekler.
Ubisoft Stockholm Teknik Direktörü Christian Holmqvist, Ubisoft Scalar Ürün Direktörü, Per-Olof Romell ve Ubisoft Stockholm Genel Müdürü Patrick Bach, bu yeni teknolojinin online oyunlar için bir devrim yaratacağını vurgulayarak, Ubisoft Scalar'ın geliştirici ekibi olan Ubisoft Stockholm, şimdilerde bu teknolojiyi kullanan yeni bir oyun üzerinde de çalışıyor. Ubisoft Scalar'ın ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belli değil.
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