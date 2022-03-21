Ubisoft, Yeni Scalar Teknolojisiyle Online Oyunda Devrim Yapmaya Hazır

Ubisoft, geliştirdiği yeni Scalar teknolojisi ile online oyun alanında büyük bir devrim yapmaya hazırlanıyor.

  • Ercan Uğurlu
Ubisoft'tan, online oyunda Scalar devrimi

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Ubisoft, Yeni Scalar Teknolojisiyle Online Oyunda Devrim Yapmaya Hazır

 

 