Ukrayna'nın Oscar adayı filmi Atlantis oldu! İşte fragmanı, konusu

Ukraynalı yönetmen Valentyn Vasyanovych tarafından yönetilen Atlantis, Oscar adayı oldu. Anlattığı hikaye ile izleyiciyi anında ele geçirecek olan film, 2025 yılından Ukrayna manzaraları sunuyor. İşte Atlantis'in fragmanı, konusu...