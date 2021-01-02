Ukrayna'nın Oscar adayı filmi Atlantis oldu! İşte fragmanı, konusu

Koronavirüs nedeni ile 2020 yılında birçok filmin çekimleri ve vizyon tarihlerinde ertelemelere gidildi. Oscar ödül töreni de pandemi nedeni ile 25 Nisan'a ertelendi. 93'üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayı Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi olmuştu.
UKRAYNA'NIN OSCAR ADAYI FİLMİ "ATLANTİS"
Ukrayna'nın Oscar adayı filmi ise Atlantis. Ukraynalı yönetmen Valentyn Vasyanovych'in yönettiği Atlantis, karanlık distopik film sevenler için oldukça iyi seçenek olarak gösteriliyor.
ATLANTİS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ukrayna - Rusya arasında devam eden savaşın etkilerini gözler önüne seren film, savaş sonrası travma yaşayan asker Sergey ile bu bölgede gönüllü olarak hizmet veren Katya arasındaki ilişki üzerinden olaylar anlatılıyor.
2025 yılından Ukrayna manzaraları sunan ve özellikle etkileyici görsel anlatımıyla iz bırakan filme baktığınızda kendinizi bu savaşı yaşamış birisi gibi hissedebilirsiniz.
İŞTE ATLANTİS FİLMİ FRAGMAN
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