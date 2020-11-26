Uzayda Aralık Ayında Gerçekleşecek Bu Olay, En Son 800 Yıl Önce Olmuştu

Aralık ayında Güneş Sistemi'nin iki dev gezegeni, Jüpiter ve Satürn'ün birbirlerine çok yaklaştığına şahit olacağız. İşin ilginç yanı ise, bu olayın en son 800 yıl önce gerçekleşmiş olması.