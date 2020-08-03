Ve Çığlık geri dönüyor... Serinin 5. filmiyle ilgili neler biliniyor?

Ünlü korku serisi Çığlık hayranlarını sevindirecek haber. Çığlık 5'in çekimleri başlıyor... İşte 5. filmle ilgili bilinenler

Çığlık geri dönüyor... 5. filmle ilgili bilinenler

Kült korku filmi serisi Çığlık hayranlarını sevindirecek haber instagram'dan geldi. Yeni filmde gazeteci Gale Weathers rolünü canlandıracak oyuncu Courtney Cox, instagram hesabından serinin 5. filminin çekileceğini duyurdu. Peki, Çığlık 5'le ilgili neler biliniyor?

Independent'ın haberine göre David Arquette Şerif Dwight "Dewey" Riley olarak geri dönecek. Söz konusu karakter filmde Weathers ile evli.

'SCREAM 4' Trailer'SCREAM 4' Trailer
Some of the hottest actresses in Hollywood are screaming in this one. visit: Hayden Panettiere, Emma Roberts, Courteney Cox, Neve Campbell, Kristen Bell, Anna Paquin and David Arquette

Bugüne kadar Çığlık serisinde Sidney Prescott'u canlandıran Neve Campbell, başrol için görüşme halinde. Serinin hayranları Campell olmadan filmin eski tadının olmayacağı görüşünde; sosyal medyada ekibe yeniden katılması mesajlarını paylaşıyor.

WES CRAVEN'İN ÖLÜMÜ SONRASI İLK FİLM

Çığlık serisinin ilk 4 filminde yönetmen koltuğuna oturan Wes Craven 2015 yılında beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirmişti. Çığlık 5, Elm Sokağı'nda Kabus'un da yaratıcısı olan Craven'in ölümü sonrası çekilen ilk film olacak.  Filmin yönetmenliğini Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett ikilisi üstlenecek.

Yapım planlandığı gibi devam ederse Çığlık 5, 2021 yılında vizyonda olacak. 1996 yapımı Çığlık sadece ABD'de 100 milyon doların üzerinde gişeye gelirine imza atmıştı.

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