Windows 11'in En Çok Şikayet Alan Yönleri Belli Oldu!

Şurası bir gerçek ki, herhangi bir büyük yükseltme, özellikle de Microsoft'un Windows 11 gibi tüm bir işletim sistemi kadar büyük bir yükseltme sonunda bazı sorunların çıkması, kaçınılmaz. Herkesi mutlu etmek mümkün olmadığına göre, bunun olması da gayet normal. Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Geri Bildirim Merkezi'nde insanların Windows 11'de görmek istediği ve şikayet ettiği şeyleri listeledi. Bunlar özetle şu şekilde:
- Görev çubuğunu yukarı ya da yanlara taşıma imkanı olmaması.
- Görev Çubuğundaki Görev Yöneticisi simgesi için sağ tuş yeteneği olmaması.
- Başlat Menüsü için, işaretlenmiş uygulamaları gruplama imkanı olmaması
- Görev Çubuğundaki uygulama simgelerinin üzerine bir dosya sürüklendiğinde ilgili uygulamanın açılmaması.
- Görev Çubuğunda, Windows 10'da olduğu gibi küçük simgelerin kullanılamaması.
- TMP zorunluluğunun Windows 11 kurulumunu engellemesi.
- Başlat Menüsündeki "Öneriler" kısmının kapatılamaması.
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Widget'larda Haberlerin kapatılamaması.
Genel olarak baktığımızda şikayetler Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü ekseninde yoğunlaşıyor. Bunların yanında, performanstan yakınanların sayısının da oldukça fazla olduğu görülüyor.
Bir Reddit kullanıcısı olan BrokenDynamov'un şu gönderisi, aslında bu genel izlenimi en iyi şekilde özetliyor: "Windows 10'dan Windows 11'e geçtiğimde oldukça heyecanlıydım, zira çok daha güzel görünen bir arabirime sahipti. Ancak bir ay kadar kullandıktan sonra aslında Windows 10'un kararlı yapısının ne kadar önemli olduğunu ve buna ne kadar alışmış olduğumu fark ettim. Görev çubuğunda sürükle bırak özelliğinin olmaması da rahatsız ediyor. Genel olarak baktığımda da tüm animasyonları vs. kapatsam bile performansta belirgin bir düşüklük görüyorum ve bundan hiç memnun değilim."
Kısacası Windows 11'de insanları mutsuz eden sorunlar veya eksiklikler halen giderilmiş değil. Şu anda Windows 11 kullanım oranlarında bir artış söz konusu olsa da, bası kullanıcıların Windows 10'a geri dönmeyi seçtiği de açıkça ortada. Bakalım önümüzdeki haftalarda, karşımıza nasıl bir kullanım oranı tablosuz çıkacak...
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