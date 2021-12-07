Windows 11'in En Çok Şikayet Alan Yönleri Belli Oldu!

Windows 10 kullanıcılarının Windows 11'e terfi ettikten sonra en çok şikayet ettikleri konular belli oldu. Bu şikayetler bazı kullanıcılar için o kadar önemli ki, Windows 10'a geri dönenler bile var!