Yapı Malzemeleri Sektöründe Dijital Danışmanlık "Ytong Online" ile Başladı

Yapı malzemesi sektörünün yenilikçi şirketi Türk Ytong, tüm dünyada koronavirüs salgını ile değişen iş ve yaşam standartlarına uyum sağlamak, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını koruyup, işlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için Ytong Online - Dijital Danışmanlık Platformu'nu hayata geçirdi.
Uzmanlığı ve mühendislik birikimini merkeze alan bir marka olan Ytong, içinde bulunduğumuz bilgi çağına uygun olarak Dijital Danışmanlık Platformu ile çalışanlarının bilgi ve rehberliğini uzaktan ve sürekli olarak müşterilerinin hizmetine açtı.
Ytong Online, mimar ve mühendislerden oluşan Ytong uzmanlarının, inşaat projesi geliştiren profesyoneller ve tüketicilerle dijital ortamda hızlı bir şekilde buluştuğu, onları açık biçimde bilgilendirdiği ve birlikte sürdürülebilir, sağlıklı ve enerji dostu yapılar geliştirmek için verimli bir iş birliği yaptığı bir platform olarak tasarlandı.
Dünyanın sayılı gazbeton üreticileri arasında yer alan Türk Ytong, dünya standartlarına ve marka kimliğine uygun olarak müşterileri ile modern bir online platform aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde iş birliği yapmayı hedefliyor. Süreç optimizasyonu, ürün, satış ve müşteri taleplerine ilişkin etkinliğin birçok alanında ölçülebilir fayda sağlayan Ytong Online, dijital kanallar veya telefon üzerinden planlanan görüşmeler sayesinde zamandan da tasarruf ettiriyor.
Ytong bu proje ile dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, müşteri deneyimini ve dijital teknolojileri bir araya getiren, iş ve tedarik süreçlerini uzaktan destekleyen yeni bir iş modelini de hayata geçirmiş oldu.
Uzaktan görüşmelerle güvenli toplantılar
Türk Ytong web sitesinden hizmet veren platform, inşaat projesi yapan kişilerin doğru ürün çözümlerini alanında uzman bir Ytong çalışanı ile gerçek zamanlı olarak keşfetmesine olanak sağlıyor. Ytong Online, malzeme temininden bina ısı yalıtım çözümlerine, endüstriyel yapılardan yangın ve çatı çözümlerine kadar birçok farklı konuda destek sunuyor.
-Uçtan uca otomatik çalışan platform, müşterilerin 3 dakikadan kısa sürede ihtiyaç duyduğu konuda alanında uzman bir Ytong çalışanı ile randevu planlamasına olanak tanıyarak, süreç ve zaman optimizasyonu sağlıyor.
-Danışanlar, Ytong Online ile gazbeton endüstrisindeki en son bilgi ve teknolojilere ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabiliyor.
-Kullanıcılar, platformdaki adımları takip ederek dakikalar içinde bir uzmanla randevulaşarak, belirlediği gün ve saatte görüntülü toplantı veya telefon görüşmesi aracılığıyla, ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteğe, güvenli ofis veya ev ortamında ulaşabiliyor.
Türkiye'deki dijital kullanıcı alışkanlıkları göz önüne alınarak tasarlandı
Ytong Online Dijital Danışmanlık Platformu, Türkiye'deki dijital kullanıcı alışkanlıkları göz önüne alınarak ve hedef kitleye yönelik bir dijital iletişim kanalı olarak geliştirildi. Platformun tasarımında, kullanıcı deneyimini maksimize edecek ve Ytong ekibinin iş adımlarını kolaylaştıracak özellikler öne çıkarıldı. Ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını ve projelerinde gereksinim duyduğu danışmanlık hizmetlerine en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak amacıyla iş süreçlerinin hızlı bir şekilde optimize edilmesi ön planda tutuldu.
Ytong Online Dijital Danışmanlık Platformu için geliştirilen tüm çözümler, 360 derece hizmet anlayışıyla marka kimliğini en iyi şekilde yansıtacak nitelikte yapılandırıldı.
Luckyeye çözüm ortaklığında hayata geçirilen projenin tasarımında Microsoft teknolojisi tercih edildi. Ytong Online için Microsoft AZURE, Office 365, Microsoft Dynamics CRM ve Microsoft Teams gibi teknolojiler platforma entegre edildi.
Müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını düşünüyor
Ytong Online Dijital Danışmanlık Platformu'nun hayata geçmesiyle birlikte Ytong, artan koronavirüs tehdidine karşı müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına önemli bir adım atarken, inşaat faaliyetinin kesintisiz sürdürülmesi için de sektöre katkı sağlıyor. Gazbeton sektörünün uzman ve öncü markası olarak, iş, iletişim ve hizmetlerde dijitalleşme adımlarını artırarak sektöründe fark yaratıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın