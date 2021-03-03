Yeni İddialara Göre Samsung Exynos 2200, Apple A14'ü 2'ye Katlayacak

Geçtiğimiz hafta Samsung'un AMD grafik işlemcisi ile donatılacak Exynos 2200 yonga setinin bir akıllı telefona mı yoksa yeni bir dizüstü bilgisayarı mı çıkacağı çok merak ediliyordu, ancak görünen o ki, ikisi de olabilir. Zira Samsung, (Twitter hesabı TheGalox'a göre) bu işlemcinin 2 farklı versiyonunu geliştirecek ve Exynos 2200 hem Android işletim sistemli mobil cihazlara hayat verecek hem de dizüstü bilgisayarlarda boy gösterecek.
Exynos 2200 yonga setiyle ilgili çok detaylı bilgi henüz yok. Ancak her 2 işlemci versiyonunun da aynı mimariyi paylaşacağını ve segment için farklı form faktörlerini kullanacaklarını söyleyebiliriz. Performans konusunda ise elbette daha hızlı olacak. Exynos 2200'ün, kuşkusuz selef işlemci Exynos 2100'den daha hızlı olacağı açık, ancak öte yandan Apple A14 yonga setinden de daha iyi performans göstereceği konuşuluyor.
Elbette konu performans olunca, her 2 Exynos 2200 çözümünün de farklı seviyelerde performans göstereceği açık. Zira dizüstü bilgisayarlar akıllı telefonlar kadar kompakt değil ve bu da yonga setlerinin daha iyi soğutma ve gelişmiş perormanstan yararlanabileceği anlamına geliyor. Belirtilenlere göre Exynos 2200 işlemciler, dizüstü bilgisayarlarda mobil versiyondan yüzde 20 daha yüksek performans sergileyecek. Peki, Exynos 2200 akıllı telefonlarda nasıl performans gösterecek?
İşin mobil tarafındaki Exynos 2200'ün Exynos 2100'e kıyasla yüzde 25 daha iyi CPU perfomansı ve tam 2.5 kat daha hızlı grafik performansı sunacağı iddia ediliyor. Ayrıca yeni yonga setinin Apple A14'ün performansını da 2'ye katlayacağı öngörülüyor.
Buna karşın elbette Apple da daha iyi performans gösterecek A14'ün halef modelini geliştirmekle meşgul. Bu alandaki rekabet böylece devam edecektir, ancak Samsung, şimdilik bayrağı Exynos 2200 ile devralacak gibi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın