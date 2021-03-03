Yeni İddialara Göre Samsung Exynos 2200, Apple A14'ü 2'ye Katlayacak

Samsung'un gelecek işlemcisi Exynos 2200'ün PC ve Android cihazlara 2 farklı versiyon olarak geleceği iddia edildi. Diğer bir iddia ise, Apple A14'ün performansını 2'ye katlayacağı yönünde...