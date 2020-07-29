Yıllarca izleyip fark etmemişiz! Ünlü film Truman Show'dan gizemli mesajlar

Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olan Truman Show, gerek konusu, gerekse verdiği mesajla hafızalarda yer edindi. Peki, Peter Weir'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Jim Carrey'in başrolde yer aldığı bu muhteşem filmde, sizin bile fark etmediğiniz ayrıntılar olduğunu biliyor muydunuz?