Yıllarca izleyip fark etmemişiz! Ünlü film Truman Show'dan gizemli mesajlar

En yaratıcı filmlerden 1998 yapımı Truman Show çılgınca küçük detaylarla dolu. Filmi daha önce hiç izlememiş olanlar varsa, bu noktada söylemeliyiz ki birazdan okuyacaklarınız spoiler niteliği taşıyor. İşte sevilen film ile ilgili detaylardan bazıları...
1- Seyahat Acentesindeki Kadın
Truman filmde, daha önce hiç seyahat acentesine gitmediği için, buradaki görevli kadının hazırlıksız yakalandığı görülüyor. Öyle ki kadın Truman acenteye doğru gelirken hazırlanmaya başlayan kadının makyajı Truman geldiğinde henüz bitmemişti. Bu yüzden kadının yakasında makyaj önlüğü vardı.
2- İş İlanlarına Bakan Set Denetleyicileri
Truman bir şeylerden şüphelenmeye başladığında, LA Times Classifieds'daki iş ilanlarına bakan set denetleyicilerinden birini görebiliyorsunuz. Sette yaşanan aksilikler nedeniyle kovulabileceğini düşünen denetleyici, kendisine yeni iş arıyor.
3- Truman'ın Küçüklük Fotoğrafındaki Palyaço Göndermesi
Truman annesini ziyaret ettiğinde, küçüklük fotoğrafına bakıyor. Fotoğrafta "Benim Küçük Palyaçom" yazısı görülüyor. Bu yazı, Truman'ın aslında parmaklıklar ardında, bir televizyon setinde mahkum halde ve gerçek dünyayı eğlendirmek için bir palyaço olduğuna işaret ediyor.
4- Güneşsiz TV Setinde, D Vitamini Eksikliği
Bir sahnede Truman'ın sabahları D vitamini takviyesi aldığı görülüyor. Bunun nedeni içinde yaşadığı TV setinde gerçek bir güneş ışığı olmadığı için doğal yollardan D vitamini alamamasıdır.
5- Radyoda Sürekli Klasik Müzik Çalıyor
Truman sabahları daima klasik müzik yayını yapan radyo kanalını dinliyor. Bunun nedeni, klasik müzikte birçok eserde telif sıkıntısı olmaması. Bu sayede TV'de kullanma haklarını elde etmek çok kolay. Set için hazırlanan sahte radyo yayınlarında da bu şekilde klasik müzik yayını yapılıyor.
6- Köprüde İşaretler
Truman, Seahaven Adası'ndan ayrılmaya çalıştığında, köprüdeki yazı: "İyi bir fikir olduğundan emin misin?"
7- Gökyüzünden Düşen Yıldız
Yapay dünyanın tepesinden düşen yapay yıldızın üzerindeki yazı, Sirius yıldızı olduğunu gösteriyor. Bu şekilde gece gökyüzündeki en parlak nokta belirlenmiş.
8- Truman'ın Sloganı
Truman her gün "Günaydın! Ve eğer seni göremezsem, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler" sloganını tekrar ediyor. Bu cümle ile dünyanın dört bir yanındaki seyircileri farkında olmadan selamlıyor. Böylece izleyici hangi saatte izliyor olursa olsun selamlanmış oluyor.
9- Ay Olması Gerektiğinden Daha Yakın Görünüyor
Truman sahilde otururken, yapay ay bir ışık tarafından aydınlatılıyor. Bu da ayın Truman'a olması gerekenden çok daha yakın görünmesine neden oluyor.
10- Truman'ın Okyanus Korkusu Kullanılıyor
Seyahat acentesindeki rafta broşürlerde hep gemi seyahatleri yer alıyor. Truman'ın okyanus korkusunu kullanarak seyahat etmeyi aklından bile geçirmemesi için okyanus ağırlıklı görüntüler broşürlere basılmış. Broşürlerin sergilendiği standın tepesindeki yuvarlak ise kamera.
11- Tekne Sahnesindeki Kameralı Yüzük
Tekne sahnesinde, Truman'ın babasının kameralı yüzük taktığını görebilirsiniz ve Truman, boğulmadan önce bu yüzüğü alıyor. Yeniden buluştuklarında Truman yüzüğü filmin sonunda geri veriyor ancak, yapımcılar artık kameralı yüzükle takip edemedikleri için Truman'ı bulma mücadelesine giriyorlar.
12- Kameralar Her Yerde
Filmi dikkatli izleyenler bile belki de bazılarını fark etmedi! Kameralar film boyunca her yerde Truman'ı izliyordu. Aklınıza gelen ya da gelmeyen yer noktada kamera vardı.
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