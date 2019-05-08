YouTube Ünlüsüne 10 Sene Hapis Cezası
Eski bir YouTube ünlüsü, son derece ağır bir suçtan hapse giriyor!
Eski bir YouTube ünlüsü, izleyicilerini istismar etmesi sonucunda 10 sene hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Hakimin verdiği karara göre Austin Jones, kendisine çocuk pornosu göndertmekten 10 sene hapse mahkum edildi. İnternet ünlüsü, 14 yaşında bir çocuk dahil altı kız çocuğunu "en büyük hayranı olduğunu kanıtlamaları için" cinsel içerikli video hazırlamaya teşvik ettiğini itiraf etti. Dahası Jones, küçük yaştaki kızlardan kendisine açık fotoğraf ve video göndermelerini istediğini de kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı'na göre Jones, bu çocukların bazılarına "model olma fırsatından" bahsetmişti.
Jones 2017'de tutuklansa da sapkın davranışları, 2015'te kadınların şikayetleriyle ortaya çıkmay başlamıştı. Şikayetlere göre Jones, kadınlardan bazı videolar kaydetmelerini istiyordu. Yaşananlar sonrasında Jones'un müzik festivali Warped Tour'a katılmasına izin verilmemişti.
Hayran kitlesini kötüye kullanma yeni bir şey olmasa da, Jones'un davranışların internetin tehlikelerini öne çıkarıyor. Hayaranlarla buluşmayı çok kolay hale getiren teknoloji, bazen onları kötüye kullanmayı da çok kolay bir hale getirebiliyor. Jones'un aldığı 10 senelik hapis cezasının böyle bir şeyi denemeye kalkışanları caydıracağını umuyoruz.
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