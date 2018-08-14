YouTube'dan Kanal Sahiplerine "Teşvik" Ücreti!

İddia doğruysa YouTube, yeni tanıttığı özelliklerin kullanımını teşvik eden kanallara ödeme yapıyor olabilir!

YouTube'dan Kanal Sahiplerine "Teşvik" Ücreti!

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