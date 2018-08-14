YouTube'dan Kanal Sahiplerine "Teşvik" Ücreti!
İddia doğruysa YouTube, yeni tanıttığı özelliklerin kullanımını teşvik eden kanallara ödeme yapıyor olabilir!
YouTube, görünüşe göre en büyük içerik üreticilerine reklam ücretlerinin yanında başka gelirler de sağlıyor. Bloomberg'e göre, YouTube, yeni tanıttığı bazı özelliklerin kullanımı için takipçilerini teşvik eden içerik üreticilerine ek ödeme yapıyor olabilir.
Bloomberg'e göre, bu teşvik primleri yüz bin dolar seviyesinde dahi olabilir. Raporlar, bu dolgun ücretleri alan içerik üreticilerinin isimlerini açıklamıyor çünkü ödeme koşulları net değil, ve Bloomberg YouTube'un tepkisini çekmek istemiyor olabilir. Ancak bu ödemelerin miktarlarına bakarak YouTube'dan tanıtım teşvikini platformdaki en büyük isimlerin alıyor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.
Bazı içerik üreticileri son zamanlarda YouTube'dan para kazanmanın kısıtlı yollarından şikayetçi ve çoğu zaman bir hata yapmamalarına rağmen ürettikleri videoların YouTube tarafından "reklamverenler adına faydasız içerik" olarak işaretlenmesi ile kazançlarında kesilmeler görüyorlar. Facebook ve sahip olduğu Instagram ağı (yakın zamanda YouTube'a rakip olarak IGTV uygulamasını duyurmuştu), Vimeo ve Twitch gibi diğer devler de YouTube'un en büyük isimlerini YouTube'un ellerinden almak için yıllar boyu çabalarda bulundular ve YouTube'un ise bu büyük isimleri ellerinde tutmak için yüksek miktarlarda ödeme yaptığı da söyleniyordu.
Son zamanlarda içerik üreticilerinin şikayetleri ve diğer platformların rekabeti karşısında YouTube ise birden çok para kazanma modeli geliştirdi. Örnek olarak Twitch'in sistemine benzer olarak geliştirilen bir ödeme sistemi sayesinde YouTube'da da içerik üreticilerinin canlı yayınlarında yorumlarınızın belli bir süre göz önünde kalması için yayıncıya belli miktarlarda bağış yapabiliyorsunuz. Ayrıca Twitch tarzı aylık abonelikler de YouTube'da kanalların canlı yayınlar yapmaları için getirilmiş özellikler arasında. Popüler kanalların takipçilerini kendilerine bu kanallardan ödeme yapmaları için teşvik etmeleri ve bu yolla daha çok içerik üreticisine YouTube'da para kazanmanın birçok yolu olduğunu göstererek onları kendi tarafına çekmek ise YouTube'un en önem verdiği şeyler arasında. Bu yolla YouTube da ödemelerden ve abonelerden aldığı payla kendine daha fazla kaynak oluşturabiliyor.
Aynı zamanda yeni sözleşmelere göre YouTube popüler içerik üreticilerinin içeriklerini tamamen kendine saklama çabasında da değil. Yeni sözleşmelerden göze çarpan maddelere göre kanal sahipleri, artık ürettikleri içerikleri ilk olarak YouTube'a yüklemek kaydıyla istedikleri yere yükleme özgürlüğüne sahip.
Doğan Kürşat Aktaş
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