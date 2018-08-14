YouTube'dan Kanal Sahiplerine "Teşvik" Ücreti!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar

Korsanlar

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim