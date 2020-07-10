10 Temmuz 2020 Türkiye'deki Vaka ve Vefatlarda Son Durum

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vakaların ve can kayıplarının sayıları, 10 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. 48.787 yeni test sonucunda 1.003 yeni vaka belirlendi. Son 24 saat içerisinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 olarak açıklandı. Böylece, toplam vaka sayımız 210.965'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.323'e ulaştı.