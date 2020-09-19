19 Eylül 2020: Toplam Can Kaybı Sayımız 300.000'i Geçti

Ülkemizde görülen COVID-19 vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları güncellendi. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 97.416 yeni test sonucunda 1.538 yeni vaka tespit edildi. Son 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 68 olarak açıklandı. Böylece Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 301.348'e, toplam can kaybı sayısı ise 7.445'e yükseldi.