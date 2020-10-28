28 Ekim 2020: COVID-19 Nedeniyle Vefat Edenlerin Sayısı 10.000'i Geçti

28 Ekim 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10.000'i geçti. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 128.312 yeni testin sonucunda 2.305 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 77 olarak açıklandı. Böylece, toplam hasta sayımız 368.513'e, toplam can kaybı sayımız ise 10.027'ye yükseldi.