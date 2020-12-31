31 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki yeni COVID-19 vakalarının, COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları, 31 Aralık 2020 tarihi itibarı ile belli oldu. Geride kalan son 24 saatte yapılan 178.217 yeni testin sonucunda 14.380 yeni vaka ve 2.219 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 239 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.208.652'ye, toplam can kaybı sayısı ise 20.881'e yükseldi.