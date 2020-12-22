57 bin yıllık kurt yavrusu fosili bulundu: Kürkü bile hala bozulmamış!

Kanada'nın Yukon eyaletinde bulunan 47 bin yıllık yavru kurt fosili araştırmacıları şaşırttı. Fosil nadir bir türdü ve mükemmel şekilde korunmuş bir kurt yavrusuna aitti.