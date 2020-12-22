57 bin yıllık kurt yavrusu fosili bulundu: Kürkü bile hala bozulmamış!

Kanada'nın Yukon eyaletinde bulunan 47 bin yıllık yavru kurt fosili araştırmacıları şaşırttı. Fosil nadir bir türdü ve mükemmel şekilde korunmuş bir kurt yavrusuna aitti.

57 bin yıllık kurt yavrusu fosili bulundu: Kürkü bile hala bozulmamış!

Fosil, Kanada Yukon'daki maden ocağında 2016 yılında bulunmuştu. Bilim ekibi, fosile dair bazı bulguları ilk kez paylaştı. Buna göre, fosil nadir bir tür ve mükemmel şekilde korunmuş bir kurt yavrusuna ait.

Buz çağında yaşadığı belirlenen yavrunun fosiline, Yukon bölgesi yerlilerinin kullandığı Han dilinde 'kurt' anlamına gelen 'Zhur' adı verildi. 

7 Haftalıkken Öldü

Çeşitli testler ve analizler sonucu kurt yavrusunun, sadece 7 haftalıkken ininde öldüğü belirlendi. Bilim ekibi, genetik testler sonucunda da kurdun, günümüzde Kuzey Amerika'da yaşayan kurtlarla benzerliğinin olmadığını saptadı.

Son Yemeği Balıktı

Yavru kurdun son yemeği ise bir bizon veya geyik değil, balık olduğu keşfedildi.

buz devri

"En Eksiksiz Mumyalanmış Gri Kurt"

Current Biology isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın başyazarı Paleontolog Julie Meachen, 57 bin yaşındaki hayvan fosili için "Bu çağın şimdiye kadar bulunan en eksiksiz mumyalanmış gri kurdu. O kadar eksiksiz ve o kadar sağlam ki kürkü bile var. Her şeyi yerinde. İç organları bile sağlam. Derisi, kürkü ve organları olan bir hayvandan, kemiklerden öğrenebileceğimizden çok daha fazlasını öğrenebiliriz. Ondan tüm bu ayrıntıları alabilmemiz inanılmaz." diye konuştu.

kurt

"Avrupa'daki Buzul Çağı Kurtlarıyla Yakın Akraba"

Araştırma ekibinden Paleontolog Grant Zazula, "Zhur'un Avrupa'daki buzul çağı kurtlarıyla çok yakın akraba olduğunu gördük. Bu gerçekten ilginç çünkü bu bize Kuzey Amerika'da buzul çağının sonunda gri kurtlarla birlikte büyük bir nüfus değişikliği olduğunu söylüyor" dedi.

Zhur, Yukon eyaletinin başkenti Whitehorse'daki Beringia Müzesi'nde sergileniyor.

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