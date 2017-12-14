APK Dosyası Nedir, Ne İşe Yarar?

Android'li cihaz kullananların sıkça duyduğu APK dosyası tam olarak nedir, ne işe yarar?

APK Dosyası Nedir, Ne İşe Yarar?

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