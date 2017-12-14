APK Dosyası Nedir, Ne İşe Yarar?
Android'li cihaz kullananların sıkça duyduğu APK dosyası tam olarak nedir, ne işe yarar?
Android'li bir cihazınız varsa, APK terimini muhtemelen duymuşsunuzdur. APK'nın ne demek olduğunu ve Android için neden önemli olduğunu merak ediyorsanız, gelin hızla onu tanımlayalım.
Android Package Kit sözcüklerinin kısaltılmışı olan APK, Android uygulamalarını dağıtmakta ve yüklemekte kullanılan bir format. APK dosyası, cihazınızda yüklemeye yapmak için gerekli tüm öğeleri barındırır. Windows'taki EXE dosyaları gibi herhangi bir APK dosyasını Android'li cihazınıza kopyalayıp, onu kendiniz yükleyebilirsiniz. Uygulamaları bu şekilde elle yüklemeye "sideloading" deniyor.
Herhangi bir uygulamayı Google Play'den indirip yüklediğinizde, APK dosyası otomatik olarak indirilip yükleniyor. Play Store'dan APK dosyalarını almanız mümkün ancak bunları alternatif uygulama mağazalarından da edinebilirsiniz.
APK'ları elle yüklemenin birkaç avantajı var. Bunların ilki, uygulamalara önceden sahip olabilmek. Örneğin Google Takvim gibi önemli bir Google uygulaması güncellendiğinde cihazınıza ulaşması bir hafta veya daha uzun sürebilir. APK dosyasını bulup yükleyerek bu süreyi atlayabilirsiniz.
Sideloading, Google Play'de olmayan uygulamaları da yüklemenize izin verir. Ancak APK dosyalarını indirirken çok dikkatli olmalısınız. Masaüstünde olduğu gibi APK dosyalarını rastgele kaynaklardan indirmek iyi bir fikir değildir. Özellikle ücretli bir uygulamayı size ücretsiz olarak sunan site, uygulamaya bir zararlı ilave etmiş olabilir.
Özetle APK dosyaları, Android'de uygulamaları dağıtmak ve yüklemek için kullanılıyor. Uzman Android kullanıcıları için büyük bir güç sunsa da, onları nereden indirdiğinize dikkat etmenizde fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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