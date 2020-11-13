Ataş Şekilli Bu Soyu Tükenmiş Canlı, Mucizevi Şekilde 200 Yıl Yaşıyormuş

Çoğu kafadanbacaklı canlı çok kısa bir ömre sahipken, artık nesli tükenmiş olan bu ataları, 200 yıl boyunca yaşayabiliyormuş...

13 Kasım 2020 00:04

Levent Öztürk