Bilgisayar Satışları Artıyor. Peki An Çok Bilgisayar Satan Marka Hangisi?

Devam eden işlemci kıtlığına rağmen bilgisayar satışları artıyor. Peki ama hangi marka ne kadar bilgisayar sattı; en çok bilgisayar satan marka hangisi?