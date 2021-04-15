Bilgisayar Satışları Artıyor. Peki An Çok Bilgisayar Satan Marka Hangisi?

Devam eden işlemci kıtlığına rağmen bilgisayar satışları artıyor. Peki ama hangi marka ne kadar bilgisayar sattı; en çok bilgisayar satan marka hangisi?

  • Ercan Uğurlu
En çok bilgisayar satan marka hangisi?

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