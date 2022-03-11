Casio'dan, Samuraylardan İlham Alan 3 Yeni G-Shock Saat Daha...

Casio, Japon samuray zırhı ve üretim tekniklerinden ilham alan üç yeni G-Shock saatini tanıttı. Pek de ucuz olmayan yeni G-Shock modelleri, Bluetooth bağlantısına da sahip.

  • Levent Öztürk
Samuraylardan İlham Alan 3 Yeni G-Shock Saat Daha
Casio

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