Casio'dan, Samuraylardan İlham Alan 3 Yeni G-Shock Saat Daha...

Casio, geleneksel Japon samuray zırhı ve üretim tekniklerinden ilham alan üç yeni G-Shock saati piyasaya sürdü. Üç saat şu anda Singapur'da satışa sunuldu ve diğer bazı üst düzey MRG-B2000 modellerinin aksine sınırlı üretim değiller, bu nedenle önümüzdeki aylarda uluslararası olarak satışa çıkma ihtimalleri yüksek görünüyor.
Üç saatin en gösterişlisi olan MRG-B2000B-1A4, Japonya'nın Sengoku (veya Savaşan Devletler) döneminde, klanların ve yöneticilerin, derebeylik sisteminin yıkılmasının ardından ülkenin kontrolü için savaştığı, seçkin samuray birimleri tarafından giyilen zırhın kırmızı rengini kullanıyor.
MRG-B2000B-1A4, MRG-B2000B-1A1 ve MRG-B2000D-1A, Japon el sanatlarından çeşitli diğer tasarım noktalarını da kullanıyor. Casio'ya göre, kadranın dış yüzeyinin dokusu, Japon yelpazelerinden ve katlanır kapılarından ilham alıyor. Kadranın etrafındaki işaretler, nano işleme ve biriktirme teknikleri kullanılarak oluşturulan keskin kenarlara sahip ve kavisli bir kılıcı simgelemesi amaçlanıyor.
Sertleştirilmiş kasaları ve çizilmelere, darbelere ve manyetik dirençlere karşı dayanıklı mineral cam ile de oldukça sağlam görünen üç saat de 200 metreye kadar suya dayanıklı.
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen G-Squad Pro gibi akıllı saatler olmasalar da, yeni MRG-B2000 saatlerinin tamamı Bluetooth bağlantısına sahip ve MR-G akıllı telefon uygulaması (Android ve iOS için mevcuttur) aracılığıyla ayarlarını değiştirmenize olanak tanıyor.
Gümüş tonlu MRG-B2000D-1A yaklaşık 3.000 dolara, siyah MRG-B2000B-1A1 ve kırmızı aksanlı MRG-B2000B-1A4 ise yaklaşık 3.100 dolara satışa sunuluyor.
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