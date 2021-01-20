Cebinizdeki Telefonda Bellek Kartı Gerekli mi; Değil mi?

Samsung'un Galaxy S21'de bellek kartı yuvasına yer vermemesi, eski tartışmayı yine alevlendirdi: Telefonlarda microSD bellek kartı yuvası olmalı mı, olmamalı mı? Bellek kartlarını artı ve eksileriyle birlikte değerlendirdik; bir sonuca varmaya çalıştık.