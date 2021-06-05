Clubhouse'a Katılmak İçin Artık Davetiye Gerekmeyecek

Önce iOS için yayınlanan ve Android sürümü için çok fazla bekleten Clubhouse, geçtiğimiz haftalarda nihayet Android kullanıcıları için de indirmeye sunulmuştu. Android'de kısa sürede 2 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Clubhouse'a katılmak ise halen kolay değil; zira bunun için davetiye gerekiyor.
Şimdiyse Clubhouse'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Paul Davison, uygulama için davetiye gerektirmeyen bir sistem üzerinde çalışıldığını onayladı. Dahası, bu yaz aylarında davetiye ile katılım şartının kalkabileceğini söyledi.
Neden davet sistemi ile başladıklarını ise Davison şu şekilde açıklıyor: "Platformu yönetmek ve içeriği denetlemek için küçük bir ekibe sahibiz ve herkesi kontrol etmemiz mümkün görünmüyordu. Davet modeliyle büyümemizin tek nedeni, toplulukları ölçülü bir şekilde büyütmenin önemli olduğunu düşünmemiz. Çok hızlı büyürseniz işler bozulabilir. Clubhouse'a yeni kullanıcılar ekledikçe platformdaki herkesin deneyiminin kötüye gitmemesini sağlamaya çalıştık."
Davetiye sistemi olmadan Clubhouse'un nasıl yoluna devam edeceği henüz belli değil. Ama beta kullanıcıları, uygulamada Instagram ve Twitter hesaplarının bağlanması için bir seçenek olduğunu söylüyorlar. Bunun, katılım sistemi için ne anlama geldiğini şu an kestirmek zor. Ama sosyal medya hesapları ile platforma üye olmak söz konusu olabilir gibi görünüyor.
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