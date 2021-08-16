Facebook Tepki Verdi; Instagram Araştırması Yarıda Kaldı!

Instagram'ın algoritmalarının nasıl çalıştığını inceleyen bir grup araştırmacıdan oluşan AlgorithmWatch grubu, Facebook'un kendilerine karşı yasal işlem başlatmayı planladığı endişeleri üzerine çalışmalarını durdurmak zorunda kaldıklarını açıkladı. İddiaya göre Facebook, firmayı Instagram'ın hizmet şartlarını ihlal etmekle suçladığını ve projedeki bu sorun "çözülmezse" resmi yollara başvuracağını bildirdi.
AlgorithmWatch'ın araştırması, 1.500'den fazla kişinin indirdiği bir tarayıcı eklentisini kullanıyor. Araç, topladığı bilgilerle araştırmacıların Instagram'ın belirli fotoğraf ve videolara diğerlerine göre nasıl öncelik verdiği hakkında bazı çıkarımlar yapmasına izin veriyor.
Ekibin bulguları, platformun ten görülen fotoğraflara öncelik verdiği yönündeydi. AlgorithmWatch bulgularını açıklamadan önce Facebook ile iletişim kurmak istedi, ancak Facebook herhangi bir yanıt vermedi. Ancak 2020 Mayıs ayında araştırmacılara "çalışmalarının birçok yönden hatalı" olduğunu söyledi.
Her ne kadar Facebook'un iddialarını yersiz bulmuş olsalar da, araştırmacılar kanuni bir yaptırım ile karşılaşma tehlikesinden uzak durmak için projeyi durdurmaya karar verdi. Yaptıkları açıklamada "Facebook gibi trilyon dolarlık bir şirketle mahkemelik olmak AlgorithmWatch gibi küçük bir şirketin alamayacağı bir risk" dediler. Facebook ise, bu konudaki soruları yanıtlarken herhangi bir tehdidin söz konusu olmadığını söyledi.
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