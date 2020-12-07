Hindistan'da gizemli bir hastalık çıktı! Yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs etkisini artırırken bir yandan da Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde hafta sonu henüz belirlenemeyen bir hastalıktan dolayı yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı.
BBC'nin haberine göre doktorlar, hastaların mide bulantısından nöbetlere ve bilinçsiz düşmeye kadar çok çeşitli belirtileri olduğunu söyledi. Yetkililer, hafta sonu Eluru kasabasını süpüren hastalığın nedenini hala araştırıyorlar.
COVİD-19'DAN FARKLI GÖRÜNÜYOR, TESTLER NEGATİF
Hindistan, dünyanın ikinci en yüksek koronavirüs vaka yüküne sahip bir pandemiyle savaşmaya da devam ediyor. Andhra Pradesh en kötü etkilenen eyaletlerden biri. 800.000'den fazla vaka ile ülkenin üçüncü en yüksek vaka sayısına sahip.
Ancak Covid-19, hafta sonu hastanede yatışların nedeni gibi görünmüyor. Eyaletin sağlık bakanı Alla Kali Krishna Srinivas, tüm hastaların koronavirüs testi negatif çıktığını söyledi.
"HASTALANANLAR ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR"
Eluru Devlet Hastanesi'nde bir sağlık görevlisi The Indian Express gazetesine verdiği demeçte, "Hastalanan insanlar, özellikle çocuklar, göz yanmasından şikayet ettikten sonra aniden kusmaya başladı. Bazıları bayıldı veya nöbet nöbetleri geçirdi."
Yetkililer, yetmiş kişinin taburcu edildiğini, 157 kişinin de tedavi görmeye devam ettiğini söyledi. Eyaletin başbakanı Jaganmohan Reddy, hastalığın nedenini araştırmak için özel sağlık ekiplerinin Eluru'ya gönderildiğini söyledi. Bay Reddy'nin ayrıca hastalar ve aileleri ile tanışmak için kasabayı ziyaret etmesi bekleniyor.
"NEDENİ SU VE HAVA KİRLİLİĞİ DEĞİL"
Bay Srinivas, hastaların kan örneklerinde viral enfeksiyon kanıtı olmadığını söyledi. "Yetkililer, insanların hastalandığı bölgeleri ziyaret ettikten sonra su kirliliği veya hava kirliliğini neden olarak dışladık" dedi. "Bu biraz gizemli bir hastalıktır ve sadece laboratuar analizi bunun ne olduğunu ortaya çıkaracaktır."
Ancak muhalefetteki Telugu Desam Partisi, gizemli hastalığın sebebinin bulaşma olduğu konusunda ısrar ederek olayla ilgili soruşturma çağrısında bulundu.
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