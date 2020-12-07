Hindistan'da gizemli bir hastalık çıktı! Yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı

Hindistan'ın güney eyaleti Andhra Pradesh'te gizemli bir hastalık nedeniyle en az bir kişi öldü ve 227 kişi hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, hastaların mide bulantısından nöbetlere ve bilinçsiz düşmeye kadar çok çeşitli semptomları olduğunu söyledi...