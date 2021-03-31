HONOR Router 3 ile En İleri WiFi 6 Standardı Ne Getirecek?

Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, Router 3 ile akıllı ürünlerine bir yenisini daha ekledi. En yeni WiFi 6 standardından çok daha fazlasını sunan WiFi 6 Plus teknolojisine sahip olan HONOR Router 3, ev ve ofislerde bu yeni teknolojinin bütün avantajlarını kullanıcılara sunmayı hedefliyor.
Peki WiFi 6 ne gibi yenilikler sunuyor? HONOR Router 3 ev ve ofis ağlarını nasıl güçlendiriyor?
Kablosuz bağlantılarda daha yüksek hıza erişin
Birçoğumuz evde veya ofiste, internet servis sağlayıcımızın bize sağladığı modemin kablosuz ağını kullanıyoruz. Ancak bu modemlerin birçoğu 2014'te sunulan WiFi 5 ve hatta 2009'da sunulan WiFi 4 standardına sahip. Bu yüzden sağladıkları kablosuz bağlantı hızı günümüz teknolojisinin gerisinde. İlk olarak 2019'da tanıtılan ve bugünlerde yaygınlaşmaya başlayan WiFi 6 teknolojisine sahip HONOR Router 3 ile kablosuz ağ hızları WiFi 5 ile karşılaştırıldığında yüzde 40'a kadar daha yüksek bant genişliğine varabiliyor. Artık birçoğumuzun evinde standart olarak kullandığı 5GHz bandı dışında WiFi 6 teknolojisi, daha yüksek kapsama alanı sunan 2.4 GHz bandından da yüksek hız sunuyor ve eski teknolojiye sahip ürünler için de büyük bir avantaj sağlıyor.
Bağlı cihazlarınız için çok daha düşük pil tüketimi
HONOR Router 3'ün sunduğu WiFi 6 standardının bir diğer önemli avantajı ise WiFi 6 destekli dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve diğer cihazlar için sunduğu yüksek pil ömrü. HONOR Router 3, uyumlu bağlı cihazlarla iletişim kurarken, veriyi alması gereken zamanı da bu cihazlara bildirerek, WiFi özelliğinin uyku moduna geçmesini sağlayabiliyor. Kablosuz veri alma ihtiyacı duymayan WiFi 6 cihazlar bu sayede güç tüketimini düşürerek pilden tasarruf edebiliyor.
Çoklu kullanımda daha yüksek performans
Birden fazla cihazın aktif olarak kablosuz veri aktarımı yaptığı ofis gibi ortamlarda kullanılan router'ın performansı büyük önem taşıyor. Bu gibi ortamlarda işlem yapmakta zorlanan WiFi 5 ve daha eski standarda sahip kablosuz ağ cihazları bazen yeterli olmayabiliyor. HONOR Router 3, sağladığı WiFi 6 Plus teknolojisiyle bu tür ortamlarda her bir cihazın ortalama kablosuz hızını 4 kata kadar çıkarabiliyor. Bu şekilde gerek ofiste işinizi hızlandırabilir gerekse birden çok kablosuz ağ kullanan cihazın yer aldığı evlerde işleri kolaylaştırabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın