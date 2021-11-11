Huawei Watch 3 İnceleme

Fitness takibinde üstün özelliklere sahip ve çok daha fazlasını sunan bir akıllı saat arayanlar için Huawei Watch 3'ü tüm özellikleriyle değerlendiriyoruz.

  • Ercan Uğurlu
Huawei Watch 3 İnceleme

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