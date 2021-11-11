Huawei Watch 3 İnceleme

Hatırlarsanız kısa bir süre önce sizlerle Huawei Watch 3 Pro'nun incelemesini paylaşmıştık ve saati ne kadar iyi bulduğumuzu da zaten o videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Gerçekten tasarımından özelliklerine ve Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS'e kadar pek çok özelliğini beğendiğimiz ve tüm yanlarını sizlere anlattığımız bir saat oldu Huawei Watch 3 Pro. Ancak fiyatıyla herkesin erişebileceği bir model de değil pek tabii. Bu durumda bir diğer seçenek ise Watch 3 modeli oluyor. Bugün Watch 3 hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlere anlatacak ve Watch 3 Pro ile arasında ne gibi farklar bulundurduğundan bahsedeceğiz.
Huawei Watch 3 Tasarımı Nasıl?
Öncelikle Huawei Watch 3'ün de Watch 3 Pro gibi güzel görünen bir akıllı saat olduğunu söyleyelim. Öyle ki 2 saati yan yana koymadıkça Huawei Watch 3'ün ne denli kompakt, Watch 3 Pro'nun ise ne denli iri ve maskülen bir saat olduğunu anlamanız güç. Biz Watch 3 Pro'nun tasarımını daha çok beğendik, ancak tabii ki bu tamamen öznel bir konu.
Watch 3 modeli de kendi içinde gayet klasik bir saat modelini andırıyor ve elbette elimizdeki kahverengi deri kayışıyla bunu destekliyor. Saatin siyah renkli kordonuyla da tercih edebiliyorsunuz, o model biraz daha sportif duruyor.
Watch 3 ile Watch 3 Pro arasındaki temel farklar çevre detaylarında yatıyor. Watch 3, tabii ki Watch 3 Pro'ya göre daha uygun fiyatlı bir model olduğu için kayışta kullanılan malzeme kalitesinde fark var. Ancak kendi içinde değerlendirdiğimizde kesinlikle kötü bir izlenim bırakmadığını gayet söyleyebiliriz. Bunu zaten siz de saate yakından baktığınızda göreceksiniz.
Saatler arasında en temel tasarım farklılıkları, iki saat arasındaki boyut ve saatin çerçevesinde kullanılan malzeme diyebiliriz. Her 2 saatin ekranı da 1.43 inç boyutunda olsa da, Watch 3 Pro kadran çerçevesiyle Watch 3'e kıyasla çok daha geniş bir saat görünümünde. Bu ağırlığına da yansıyor. Watch 3, daha hafif bir model olmuş ve 54 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu yapı, ağır ve kalın bir saat tercih etmeyenler için avantajlı.
Watch 3'ün çerçevesi, paslanmaz çelik malzemeden oluşuyor. Temel farklardan biri de bu. Watch 3 Pro'da titanyum malzeme kullanıldığını görmüştük. Buna karşın Watch 3'te de arka yüzeyde seramik malzeme kullanılmış. Böylece burada bir fark yok.
Yine Watch 3'ün kenarında 2 tuş yer alıyor. Bunlardan üstteki ile ana menüye girebiliyor, alttaki ile ise hızlıca Egzersiz menüsüne ulaşabiliyorsunuz. Bu, varsayılan olarak bu şekilde atanmış, dilerseniz saatin ayarlarından Aşağı Düğmesi bölümünden bunu değiştirebilirsiniz.
Huawei Watch 3 Ekran Özellikleri
Ekrana dönecek olursak, Watch 3'ün ekranı da dediğimiz gibi yine de Pro modeli gibi 1.43 inç büyüklüğünde olurken, aynı ekran çözünürlüğünü ve aynı ekran parlaklığını sağlıyor. Ekranın çözünürlüğü 466x466 piksel şeklinde olurken, 326 ppi seviyesindeki piksek yoğunluyla da zaten çok güzel bir görüntü üretiyor. Panel olarak da AMOLED kullanılmış olması sevindirici. Böylece 2 saat arasında bu noktada bir fark bulunmuyor.
Zaten aslında Watch 3 ile Watch 3 Pro arasında özellik bakımından bir fark yok demek mümkün. Aynı işlemciyi kullanıyor, aynı depolama kapasitesi ve aynı RAM miktarını kullanıyorlar. Arayüz olarak yine HarmonyOS yer alıyor, uygulama noktasında ve AppGallery uygulama mağazası noktasında da aynı şekilde çalışıyorlar. Bu anlamda Watch 3 Pro hakkında anlattığımız her şeyin Huawei Watch 3 modeli için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Watch 3 Pro videomuza da buradan ulaşabilirsiniz.
Tabii ki tamamen de bu adımı geçmeyeceğiz; HarmonyOS yeni bir işletim sistemi yeni bir işletim sistemi ancak temel kullanımda, kullandığım süre içinde hiç sırıtmadı, herhangi bir sorunla karşılaştırmadı. Huawei Sağlık uygulamasıyla şahane bir entegrasyon içinde olan saatin arayüzleri arasında çokça seçeneğe kolay ve hızlı şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca geniş bir ekran arayüz seçenek mağazası var. Bunların bir kısmını saatin üzerine bulabiliyorsunuz, daha fazlasına ise uygulamadaki mağaza üzerinden erişebiliyorsunuz.
Peki, Watch 3 ile telefon aramaları yapılabiliyor mu? Evet, bu konuda da herhangi bir sorun yok. Watch 3 Pro'da olduğu gibi bu saatle de telefonunuza gelen çağrıları saat üzerinden cevaplandırabiliyorsunuz. Öte yandan eSIM hat özelliği de mevcut durumda. Ancak eSIM için ilgili operatörün desteği gerekiyor tabii ki.
Huawei Watch 3 Spor ve Sağlık Özellikleri
Huawei'nin diğer akıllı saat ve bilekliklerini kullananlar bileceklerdir ki, şirketin spor ve sağlık uygulama desteği konusunda desteği geniş. Hemen her yeni modelinde kapsamlı egzersiz ve sağlık modları sunan Huawei, Watch 3'de bunlarla karşımıza çıkıyor.
Watch 3'te 19'u profesyonel 100'den fazla egzersiz modu mevcut durumda. Bunlardan en çok kullanılanlar direkt olarak Egzersiz ekranına eklenmiş. Eğer daha fazlasını da eklemek istiyorsanız en alttan Özel menüsünden istediklerinizi kolayca ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca arayüzdeki kartlar arasında dolaşarak o günkü gerçek zamanlı nabız ölçümlerinizi, kandaki oksijen doygunluk miktarınız yani SpO2 seviyenizi ve vücut sıcaklığınızı görebiliyorsunuz. Evet, Huawei Watch 3, ateş ölçümü yapıyor ki, bu gerçekten de zaman zaman çok işe yarıyor. Kullanırsanız göreceksiniz.
Huawei Watch 3 Pil Ömrü
Evet, tasarım kısmından bu yana kadar olan bölümler Watch 3 Pro ile aynı şekilde karşımıza çıktı. Geldik pil ömrüne ve burada bir fark daha çıkıyor karşımıza. Watch 3'ün tasarım açısından Watch 3 Pro'dan daha kompakt bir model olması batarya kapasitesini de etkilemiş. Bu saatte 450 mAh kapasitesinde batarya yer alıyor ve bununla 2 haftaya kadar pil performansı sağlanıyor. Tabii bu süre sizin kullanımınıza göre değişiklik gösterecek. Temel kullanımları gözetirseniz 2 hafta boyunca saati şarj etmenize gerek yok, aktif olarak kullanırsanız ise 3 gün içinde de bitirebiliyorsunuz pilini. Burası tamamen sizin kullanım şeklineze kalmış bir bölüm. Bu sürenin Watch 3 Pro'da 3 hafta ve yine ortalama 5 güne kadar olduğunu da yeri gelmişken söyleyelim. Yani arada çok büyük farklar bulunmuyor.
Sonuç
Evet, sonuca geldiğimizde, Watch 3'ün de Watch 3 Pro kadar başarılı bir saat olduğunu söylemek mümkün. 2 saat arasındaki temel farkları sıralarsak; boyut, çerçeve malzemesi, batarya kapasitesi ve fiyat olduğu şeklinde özetleyebiliriz. Watch 3 Pro, fiyatıyla biraz pahalı bir model; şu an 6 bin TL fiyatla bulunabiliyor. Buna karşılık Watch 3 ise 4399 TL fiyatla satışta. Evet, pekala ucuz bir saat olmadığını söylemek mümkün, ancak Watch 3 Pro özelliklerini büyük ölçüde koruyarak gelmesi önemli çıkış noktasını oluşturuyor.
CHIP Online Notu: %88
+ Parlak, yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran
+ Güvenilir GPS izleme
+ HarmonyOS işletim sistemi ve arayüz
+ Geniş spor ve sağlık yetenekleri
+ Huawei Sağlık uygulaması ile tam uyumluluk
+ eSIM desteği
- Yüksek fiyat
Teknik Detaylar
- Ekran 1.43 inç AMOLED
- Çözünürlük 466x466
- Hafıza 16 GB
- RAM 2 GB
- Su Koruması 5 ATM
- Uyumluluk Android 6.0 ve üstü, iOS 9.0 ve üstü
- Batarya 450 mAh
- Pil Ömrü 2 haftaya kadar
- Bağlantılar Wi-Fi, BT5.2, BLE, GPS, NFC
- Boyutlar 46.2 x 46.2 x 12.15 mm
- Ağırlık 54 gr.
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