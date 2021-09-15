iPhone 13 Türkiye Fiyatları Belli Oldu: Artık 22.999TL'lik iPhone da Var!

Apple, sadece birkaç saat önce düzenlediği California Streaming etkinliğinde merakla beklenen iPhone 13 serisini resmi olarak tanıttı. Tanıtımın ardından tüm gözler, yeni iPhone 13'lerinin Türkiye fiyatlarının ne kadar olacağına çevrildi. Ve o fiyatlar Apple tarafından açıklandı.
Hemen aşağıda, tüm iPhone 13 modellerinin fiyatlarını görebilirsiniz. Açıklanan fiyatlar, iPhone serisinin en sonunda 20.000 TL barajını da aştığını gösteriyor. Kısacası ülkemizde üst seviye bir telefona sahip olmak her geçen sene biraz daha zorlaşıyor...
iPhone 13 Türkiye Fiyatları
iPhone 13 mini Türkiye Fiyatı
- 128GB 10.999TL
- 256GB 11.999TL
- 512GB 13.999TL
iPhone 13 Türkiye Fiyatı
- 128GB 11.999
- 256GB 12.999
- 512GB 14.999TL
iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatı
- 128GB 15.999TL
- 256GB 16.999TL
- 512GB 18.999TL
- 1TB 20.999TL
iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatı
- 128GB 17.999TL
- 256GB 18.999TL
- 512GB 20.999TL
- 1TB 22.999TL
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