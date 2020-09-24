İşe Gitmeden, Evden Çalışmak İsteyenler İçin Apple'dan İyi Haber

Covid-19 salgınının dünya çapında bir tehdide dönüşmeye başlamasıyla Apple, diğer birçok firma gibi evden çalışma formatına geçmişti. Aradan aylar geçse de firma, henüz eski formata dönmedi. Bunda ABD'nin virüsten en çok etkilenen ülke olmasının elbette payı var, ancak firma bu düzeni sevmiş gibi görünüyor.
CEO Tim Cook, Atlantic Fantasy ile yaptığı bir röportajda uzaktan çalışmanın "fiziksel olarak beraber olmak gibi olmadığını" kabul etse de firmanın "önceki haline geri dönmeyeceğini, çünkü bazı şeylerin sanal olarak çok iyi işlediğini keşfettiklerini" söyledi.
Bazı şirketler ise Cook'un tam aksi düşüncelere sahipler ve uzaktan çalışmanın verimliliği, iş akışını olumsuz etkilediğini düşünüyorlar. Örneğin Netflix CEO'su Reed Hastings, uzaktan çalışmayı "tamamen olumsuz" olarak değerlendirmişti.
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