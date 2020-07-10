Japonya'dan, Uyulması Çok Zor Olacak Yeni Koronavirüs Önlemi

Japonya'da alınan bu yeni Koronavirüs önlemi, bugüne kadar alınan önlemler arasında kesinlikle uyulması en zor olanı...

  • Levent Öztürk
Japonya'da eğlence parklarında bağırmak yasaklandı

Japonya'nın aldığı yeni bir Koronavirüs önlemi, şu ana kadar alınan önlemlerin en zor olanlarından biri. Japonya'da eğlence parkı birlikleri, hız treni (roller-coaster) yolcularının bağırmamalarını istiyor. The Wall Street Journal'ın bildirdiği üzere bu korku dolu çığlıklar, muhtemelen bulaşıcı olan her türlü damlacığın yayılmasına sebep olabiliyor.

Yayınlanan dört dakikalık videoda Fuji-Q Highland eğlence parkının iki yöneticisi Daisuke Iwata ve Koichiro Horiuchi resmi giyimli ve maskeli bir şekilde parkın saatte 128 kilometre hıza çıkan Fujiyama trenine binerken gözüküyor. Ayrıca tam bir sakinlik abidesi oldukları da rahatlıkla söylenebilir. Her dönüş ve hızlı inişlerde vücutları sallanırken yöneticilerin biri (Horiuchi Koichiro) sıklıkla burnundan düşen maskesini ve saçını düzeltiyor ve her ikisi de sıkıca güvenlik çubuklarını tutuyorlar. Ancak yolculuğun başından sonuna her iki yöneticiden tek bir ses bile çıkmıyor.

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Video, eğlenceli bir şekilde (Google'a göre) "Yeni Çığlık Tarzı – Model Sürüş" mesajıyla başlıyor.

Her ne kadar kararın mantıklı olduğu söylenebilse de, ne kadar uygulanabileceği b,raz şüpheli. Sürüşler sırasındaki heyecan ve korkunun sağlık yönergelerine uyum konusunda pek katı olması beklenemez. Ayrıca gazete ile konuşan müşteriler, kurala uymaya çalışacaklarını ancak bağırırlarsa da çok endişeli olmadıklarını söylediler. The Journal haberinde belirtilene göre çığlık yasağı tamamen gönüllü ve sürücüler uymamaları durumunda cezalandırılmayacak.

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