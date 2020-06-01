Koronavirüs Vakalarımızın Sayısı, Bir Kez Daha 900'ün Altında

Ülkemizde tespit edilen günlük Koronavirüs (COVID-19) vakalarının sayısı, dünden sonra bugün de 900'ün altında. Son 24 saatte yapılan 31.525 yeni test sonucunda 827 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte, 23 vatandaşımız Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayımız 164.769'a yükselirken, toplam can kaybı sayımız 4.563'e ulaştı.