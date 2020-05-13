Koronavirüs'ü Diğer İnsanlara Bulaştıranlarla İlgili Korkutan Araştırma

Korona virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalığına yakalananların yarısından çoğunun, virüsü herhangi bir belirti göstermeyen bir kişiden aldığı ortaya çıktı. İrlanda'da 17 global araştırma üzerinde yapılan incelemede, "presemptomatik" (belirtiler görünmeye başlamadan önceki) dönemde hastalığın kaç kişiye bulaştığı tahmin edilmeye çalışıldı. Araştırma, virüsü alanların yüzde 33 ile yüzde 80 arasındaki bölümünün hastalığı hasta olduğundan haberi olmayan kişilerden kaptığını ortaya çıkardı. COVID-19'un ateş, sürekli öksürme gibi belirtilerinin ortaya çıkması için ortalama altı gün geçmesi bekleniyor. Ancak görünen o ki hastalar, bu belirtiler görünmeye başlamadan virüsü başkalarına bulaştırabiliyorlar.
Takım, hastalığın bulaşabilme kapasitesine belirtiler görünmeden bir gün öncesinde ulaşabildiğine inanıyor. Bununla birlikte bunun üç gün öncesinde de yaşanabileceği belirtiliyor.
Tüm dünyadaki etkisini sürdüren korona virüsü, dünya çapında bugüne kadar 288.218 kişinin ölümüne neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 3 Mart'taki değerlendirmesinde ölüm oranının yüzde 3,4 olduğunu tahmin ettiği virüsün dünya çapında bulaştığı toplam kişi sayısı ("vaka sayısı") ise 4.287.041'e ulaşmış durumda.
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