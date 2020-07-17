Lenovo Dünyanın İlk AMD Ryzen Threadripper PRO ThinkStation P620'yi Tanıttı

Lenovo tarafından tanıtılan ThinkStation P620 modeli, türünün ilk örneği olarak Lenovo'nun ürün portföyünü genişletirken, iş istasyonu bilgisayarlarında da yeni bir dönemi başlatıyor.