Lenovo Dünyanın İlk AMD Ryzen Threadripper PRO ThinkStation P620'yi Tanıttı

AMD'nin yeni Ryzen Threadripper PRO işlemcisinden güç alan ilk ve tek profesyonel iş istasyonu olan bu yeni ürün, benzeri görülmemiş düzeyde güç, performans ve esnekliği tek yuvalı bir CPU platformunda bir araya getiriyor.
Günümüzün dijital içerik ve ürün yaratım ortamları, sürekli ölçeklendirilen projeler ve giderek artan karmaşık iş akışlarıyla dolup taşıyor. Tasarımdan görselleştirmeye, görüntü işleme ve yapay zekaya kadar birçok alandaki işletmeler, yalnızca dönemin gerekliliklerine ayak uyduran değil, aynı zamanda bunun üzerine çıkabilecek performansta bir iş istasyonuna ihtiyaç duyuyor. Lenovo da AMD ile gerçekleştirdiği bu büyük ve önemli iş birliği ile tam da bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere ThinkStation P620 ürününü sunuyor.
Dünyanın İlk ve Tek 64 Çekirdekli İş İstasyonu
ThinkStation P620, benzersiz bir güç ve performansın yanı sıra, her bir müşterinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak bugüne kadar mümkün olmayan bir biçimde yapılandırılabilirlik sunuyor. AMD Ryzen Threadripper PRO işlemcisinden faydalanan Lenovo, bir endüstri standardı olarak tek 64 çekirdekli iş istasyonu platformunu sunuyor. Threadripper PRO işlemciler aynı zamanda 4,0 GHz düzeyine kadar saat hızları, PCIe 4.0 bant genişliği ve 8 kanallı bellek desteği sağlıyor. Lenovo müşterileri, hız ve esnekliğin yanı sıra, artık çift yuvalı rakip çözümlerle rekabet edecek düzeyde tek yuvalı bir platformda çok parçalı iş yükleri için benzersiz bir çekirdek sayısına sahip.
Bugüne dek, tek CPU'lu bir sistemin yönetebileceği maksimum çekirdek sayısı 18 çekirdek olurken, çift işlemcili bir sistem en fazla 56 çekirdek destekleyebiliyordu. ThinkStation P620, tek bir CPU iş istasyonuyla yapılabilecekler konusunda yeni bir dönemin kapısını açıyor. Kullanıcılar artık, çift yuvalı bir sisteme geçmek zorunda kalmadan gerçek zamanlı 8K görüntü aktarımı, daha kısa görüntü işleme süreleri, ultra hızlı simülasyon çözümleme, derlemeleri hızlıca yeniden oluşturma ve 3D öğelerle sorunsuz etkileşim elde edebilecek.
İşletmeler için Üst Düzey Özellikler, Güvenilirlik ve Esneklik
ThinkStation P620, esnek GPU konfigürasyonları, daha hızlı bellek, daha hızlı depolama aktarım hızları ve yeni bir bağlantı standardı olan 10 GB dahili Ethernet ile rakipsiz işleme potansiyelinden fazlasını sunuyor. Profesyonel olarak yönetilen en yoğun veri işleme ve üretim ortamları için özel olarak tasarlanan ThinkStation P620, iki adet NVIDIA Quadro RTX 8000 veya dört adet RTX 4000 grafik kartıyla birlikte 1 TB bellek ve 20 TB depolama alanıyla üst düzey performans ve donanım vadediyor.
Lenovo İş İstasyonu ve Müşteri Yapay Zekâ İş Birimi Genel Müdürü Rob Herman, konu hakkında şunları söyledi: "Müşterilerimiz profesyonel sınıfta güçlü ve aynı zamanda onların değişen ve dönüşen ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen çözümler sağlamamız konusunda bize güveniyor. Bilişim teknolojileri departmanlarının karşılaştığı zorluklardan biri de yeterli düzeyde desteğin sağlanmadığı, yani işletme sınıfı özellikleri, sertifikaları, güvenliği ve desteği olmayan yeni teknolojileri kullanmak zorunda kalmalarıdır. AMD ile yakın iş birliği içinde çalışarak, ThinkStation P620'nin tüm bu engelleri kaldırıp kullanıcılara ihtiyaç duydukları desteği sunmalarını sağladık. AMD'nin çok yönlü ve son derece ölçeklendirilebilir Ryzen Threadripper PRO işlemcisi üzerine kurulu sistemde yapılabileceklerin sınırı yok."
ThinkStation Diagnostics 2.0, ThinkShield desteği, Premier Support yükseltmeleri ve daha birçok üst düzey yazılım desteğine sahip ThinkStation P620, AMD Secure Processor ve AMD Memory Guard gibi silikon seviyesinde gelişmiş güvenlik özellikleri de sunarak kullanıcıların önemli verilerini en iyi şekilde korumasına olanak tanıyor.
AMD Kurumsal Başkan Yardımcısı ve OEM Müşteri iş Birimi Genel Müdürü Jason Banta ise gerçekleştirilen bu önemli iş birliğine dair şunları söyledi: "Günümüzde görsel sanatçıların, oyun geliştiricilerin, mimarların, mühendislerin özel ihtiyaçları daha karmaşık bir hale geldikçe, AMD ve Lenovo, bu iş yüklerini yönetmek için gereken performans, esneklik ve güvenilirliği sağlamak için güçlerini birleştiriyor. Sektör lideri performans ve rakipsiz bant genişliğine sahip yeni AMD Ryzen Threadripper PRO işlemcilerden güç alan ThinkStation P620, profesyonel bilgisayarlarda yeni standartlara öncülük ediyor. Lenovo ile iş birliği içerisinde, bildiğimiz iş istasyonlarını gerçek anlamda yeniden tanımlayan bir ürün geliştirdik."
AMD Ryzen Threadripper PRO işlemcisinin gücünü tamamen özelleştirilebilir ve ölçeklendirilebilir bir kasayla birleştiren ThinkStation P620, çığır açan bir performans ve benzersiz profesyonel grafik desteğiyle Eylül 2020'de satışa sunulacak.
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