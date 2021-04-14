Milyon Kadına Mentor Programı'nın İlk Mentorları REM People'dan

10 yıl içinde 1 milyon kadına iş dünyasında mentorluk yapılmasını sağlayan Milyon Kadına Mentor Programı için Türkiye'de de çalışmalar başladı. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında çalışan 15-25 yaş arası genç kadınlar sektör liderleriyle buluşuyor.