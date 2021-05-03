Samsung Galaxy S21 FE İlk Kez Bir Samsung Web Sitesinde "Göründü"

Galaxy S20 FE, uygun fiyat etiketi ve çok yönlü özellikleri sayesinde geçen yıl oldukça popüler hale geldi. Telefonun kullanıcılardan bu kadar iyi bir geri dönüş almasından sonra Samsung, FE serisini Galaxy S21 FE ile devam ettirme kararı vermişti. Bu yeni cihazın önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ve işte bu cihaz, kısa bir süre önce Samsung'un web sitesinde ilk kez göründü.
GalaxyClub, Samsung Meksika'nın web sitesinde "yanlışlıkla" Galaxy S21 FE'den bahsettiğini ve varlığını doğruladığını keşfetti. Bunun bir yazım hatası olduğunu düşünebilsek de, bu durumun tuhaf bir şekilde nadir olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bağlantı Galaxy S21 serisine işaret ediyor, ancak bu, Samsung'un Galaxy S21 FE'nin lansmanına yönelik hazırlıklarının bir parçası olabilir. Telefonun aslında Ağustos 2021'de ortaya çıkması bekleniyor.
Galaxy S21 FE'nin tasarımı ve bazı teknik özellikleri şimdiden sızdırılmıştı. Telefonun sızdırılan 3D CAD görsellerine bakılırsa, Galaxy S21 ile aynı kamera montaj tasarımına sahip ancak metal yerine plastik kullanıyor. Şubat ayında ise Sammobile tarafından Galaxy S21 FE'nin SM-G990B model numarasına sahip olduğunu açıklanmıştı.
Samsung Galaxy S21 FE'nin 120Hz Super AMOLED Infinity-O ekran, Snapdragon 888 veya Exynos 2100 işlemci, 6GB / 8GB RAM, 128GB / 256GB dahili depolama ve 4.500mAh pil ile gelmesi bekleniyor. Arkasında ise üçlü kamera düzenine sahip (muhtemelen 4K 60fps video kayıt yeteneği ile) olacak. Telefon en az beş renkte satışa sunulacak: Gri / gümüş, açık yeşil, pembe, mor ve beyaz...
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